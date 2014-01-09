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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Хетафе
Барселона - Хетафе: обзор матча 09 января 2014
Барселона
09.01.2014, четверг, 01:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
4 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Хетафе
8'
С. Фабрегас
60'
С. Фабрегас (П)
88'
Л. Месси
90+3'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Хетафе
ГОЛ! 4:0!
Л. Месси
Пас отдал
А. Сонг
90'
+3
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Пас отдал
М. Монтойя
88'
86'
Желтая карточка
Х. Родригес
Желтая карточка
М. Монтойя
84'
Замена
А. Сонг
️️️️
С. Фабрегас
80'
76'
Замена
А. Колунга
️️️️
Ч. Марика
Замена
К. Тельо
️️️️
А. Санчес
74'
69'
Замена
П. Леон
️️️️
П. Сарабия
63'
Замена
А. Лафита
️️️️
Х. Гавилан
Замена
Л. Месси
️️️️
А. Иньеста
61'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Фабрегас
60'
59'
Желтая карточка
Алексис
58'
Желтая карточка
Х. Валера
54'
Желтая карточка
Х. Гавилан
ГОЛ! 1:0!
С. Фабрегас
Пас отдал
Педро
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
4
Сеск Фабрегас
АП
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Роберто Лаго
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
14
Хайме Гавилан
(К)
ЛП
22
Хуан Родригес
ОП
25
Мехди Ласен
ОП
17
Диего Кастро
ПП
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Хави
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
8
Борха
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Пинто
3
Адриано
5
Пуйоль
14
Маскерано
33
Монтойя
5
Бускетс
6
Роберто
8
Иньеста
4
Фабрегас
9
Педро
4
Санчес
4-2-2-1-1
13
Кодина
20
Валера
4
Алексис
3
Рафа
3
Лаго
22
Родригес
25
Ласен
17
Кастро
14
Гавилан
7
Сарабия
19
Марика
4
Фабрегас
8
Сонг
8
Сонг
4
Фабрегас
4
Санчес
37
Тельо
37
Тельо
4
Санчес
8
Иньеста
10
Месси
10
Месси
8
Иньеста
14
Гавилан
7
Лафита
7
Лафита
14
Гавилан
7
Сарабия
14
Леон
14
Леон
7
Сарабия
19
Марика
27
Колунга
27
Колунга
19
Марика
Остались в запасе
Барселона
Хетафе
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
6
Хави
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
8
Борха
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
6
Хави
ЦП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
8
Борха
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Барселона - Хетафе
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 00:55 (прямая)
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