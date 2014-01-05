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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Юнайтед - Суонси
Манчестер Юнайтед - Суонси: обзор матча 05 января 2014
Манчестер Юнайтед
05.01.2014, воскресенье, 20:30
Англия. Кубок, 3 раунд
1 : 2
Завершен
Суонси
15'
Чичарито
13'
У. Раутледж
89'
В. Бони
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Суонси
89'
ГОЛ! 1:2!
В. Бони
Пас отдал
У. Раутледж
84'
Замена
А. Васкес
️️️️
Д. Де Гузман
81'
Желтая карточка
Д. Тиндалли
80'
Желтая карточка
Чико
Красная карточка
Фабио
79'
Замена
Фабио
️️️️
Р. Фердинанд
76'
Травма
Р. Фердинанд
74'
64'
Замена
Х. Альберто Каньяс
️️️️
Д. Шелви
Замена
А. Янузай
️️️️
Л. Валенсия
62'
40'
Желтая карточка
Ж. Амат
ГОЛ! 1:1!
Чичарито
Пас отдал
А. Бюттнер
15'
13'
ГОЛ! 0:1!
У. Раутледж
Пас отдал
А. Посуэло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
(К)
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ПЗ
8
Том Клеверли
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Алехандро Посуэло
ЛВ
18
Джонатан Де Гузман
ОП
7
Леон Бриттон
(К)
ОП
26
Джонджо Шелви
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
2
Фабио
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Райан Гиггз
ЦП
28
Андерсон
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
Суонси
13
Дэвид Корнелл
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
41
Рори Доннелли
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
4-3-1-2
1
Линдегаард
28
Бюттнер
35
Эванс
5
Фердинанд
6
Смоллинг
8
Клеверли
24
Флетчер
25
Валенсия
10
Кагава
18
Уэлбек
14
Чичарито
4-2-1-2-1
25
Треммель
5
Амат
19
Тиндалли
15
Чико
3
Тэйлор
18
Де Гузман
7
Бриттон
26
Шелви
15
Раутледж
8
Посуэло
2
Бони
5
Фердинанд
2
Фабио
2
Фабио
5
Фердинанд
25
Валенсия
24
Янузай
24
Янузай
25
Валенсия
26
Шелви
87
Каньяс
87
Каньяс
26
Шелви
18
Де Гузман
9
Васкес
9
Васкес
18
Де Гузман
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Суонси
43
Давид Де Хеа
ВР
11
Райан Гиггз
ЦП
28
Андерсон
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Дэвид Корнелл
ВР
41
Рори Доннелли
ЦФ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
11
Райан Гиггз
ЦП
28
Андерсон
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
41
Рори Доннелли
ЦФ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Суонси
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:25 (прямая)
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