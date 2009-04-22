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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Севилья
Барселона - Севилья: обзор матча 22 апреля 2009
Барселона
22.04.2009, среда, 23:55
Испания. Примера, 32 тур
4 : 0
Завершен
Севилья
4'
А. Иньеста
17'
С. Это'О
49'
Хави
55'
Т. Анри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Севилья
Замена
М. Сильвинью
️️️️
Р. Маркес
Желтая карточка
Д. Алвес
Замена
Б. Кркич
️️️️
Хави
Замена
А. Конко
️️️️
А. Москера
Желтая карточка
А. Москера
Замена
А. Глеб
️️️️
А. Иньеста
Замена
Ренато
️️️️
Л. Фабиано
ГОЛ! 4:0!
Т. Анри
Пас отдал
А. Иньеста
ГОЛ! 3:0!
Хави
Пас отдал
А. Иньеста
Замена
Ф. Кануте
️️️️
А. Коне
Желтая карточка
Ф. Наварро
Желтая карточка
Э. Абидаль
ГОЛ! 2:0!
С. Это'О
Пас отдал
А. Иньеста
17'
ГОЛ! 1:0!
А. Иньеста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
6
Хави
ПП
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
8
Андрес Иньеста
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Аквивальдо Москера
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
16
Энцо Мареска
ЦП
5
Ромарик
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Александр Глеб
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
Севилья
18
Давид Прието
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
11
Ренато
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
4-3-3
26
Вальдес
22
Абидаль
4
Маркес
3
Пике
10
Алвес
20
Кейта
42
Туре
6
Хави
12
Анри
9
Это'О
8
Иньеста
3-2-3-2
13
Варас
16
Навас
14
Эскюде
5
Скиллачи
3
Москера
3
Наварро
16
Мареска
5
Ромарик
17
Капель
9
Фабиано
2
Коне
4
Маркес
0
Сильвинью
0
Сильвинью
4
Маркес
8
Иньеста
11
Глеб
11
Глеб
8
Иньеста
6
Хави
9
Кркич
9
Кркич
6
Хави
3
Москера
25
Конко
25
Конко
3
Москера
9
Фабиано
11
Ренато
11
Ренато
9
Фабиано
2
Коне
11
Кануте
11
Кануте
2
Коне
Остались в запасе
Барселона
Севилья
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
5
Серхио Бускетс
ОП
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
18
Давид Прието
ЦЗ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
5
Серхио Бускетс
ОП
10
Лионель Месси
ПВ
Остались в запасе
18
Давид Прието
ЦЗ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча Барселона - Севилья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес
(Ла Фельгера)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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