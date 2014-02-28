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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бенфика - ПАОК
Бенфика - ПАОК: обзор матча 28 февраля 2014
Бенфика
28.02.2014, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
ПАОК
70'
Н. Гайтан
78'
О. Кардосо (П)
79'
Л. Маркович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - ПАОК
83'
Замена
С. Нинис
️️️️
М. Стох
Замена
Родриго
️️️️
Ф. Джуричич
79'
ГОЛ! 3:0!
Л. Маркович
Пас отдал
Луизао
79'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
О. Кардосо
78'
Желтая карточка
Силвиу
76'
74'
Замена
З. Вукич
️️️️
Лукас
ГОЛ! 1:0!
Н. Гайтан
70'
69'
Красная карточка
К. Кацуранис
Замена
Л. Маркович
️️️️
О. Кардосо
60'
Замена
Лима
️️️️
Силвиу
60'
46'
Замена
М. Стох
️️️️
Секу
40'
Желтая карточка
С. Кициу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Артур
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
4
Луизао
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
16
Лино
ЛЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
20
Эргис Каце
ЦП
28
Константинос Кацуранис
ЦП
15
Костин Лазэр
ЦП
26
Секу
ПП
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Бенфика
13
Паулу Лопеш
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
15
Любомир Фейса
ЦП
9
Лима
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
ПАОК
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
2
Яннис Скондрас
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
7
Гиоргос Георгиадис
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
9
Звономир Вукич
АП
3-2-3-1-1
1
Артур
4
Луизао
24
Гарай
2
Перейра
28
Силвиу
6
Аморим
11
Сальвио
10
Гайтан
20
Гомеш
31
Джуричич
7
Кардосо
4-4-2
71
Гликос
70
Кициу
2
Инсаурральде
23
Мадуро
16
Лино
26
Секу
28
Кацуранис
15
Лазэр
20
Каце
7
Лукас
33
Атанасиадис
28
Силвиу
9
Лима
9
Лима
28
Силвиу
31
Джуричич
19
Родриго
19
Родриго
31
Джуричич
7
Кардосо
8
Маркович
8
Маркович
7
Кардосо
26
Секу
17
Стох
17
Стох
26
Секу
Стох
11
Нинис
11
Нинис
Стох
7
Лукас
9
Вукич
9
Вукич
7
Лукас
Остались в запасе
Бенфика
ПАОК
13
Паулу Лопеш
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
15
Любомир Фейса
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
2
Яннис Скондрас
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
7
Гиоргос Георгиадис
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
13
Паулу Лопеш
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
15
Любомир Фейса
ЦП
Остались в запасе
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
2
Яннис Скондрас
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
7
Гиоргос Георгиадис
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Бенфика - ПАОК
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Эштадиу да Луж
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