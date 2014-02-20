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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПАОК - Бенфика
ПАОК - Бенфика: обзор матча 20 февраля 2014
ПАОК
20.02.2014, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Бенфика
59'
Лима
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Бенфика
Замена
Д. Салпингидис
️️️️
С. Кициу
82'
66'
Замена
Л. Маркович
️️️️
А. Гомеш
63'
Замена
Л. Фейса
️️️️
Э. Перес
Замена
Лукас
️️️️
С. Нинис
63'
59'
ГОЛ! 0:1!
Лима
Пас отдал
Ф. Джуричич
Желтая карточка
Х. Мадуро
54'
45'
Желтая карточка
А. Гомеш
Желтая карточка
К. Лазэр
27'
Желтая карточка
Я. Скондрас
5'
Желтая карточка
Э. Каце
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
16
Лино
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ПЗ
20
Эргис Каце
ЦП
15
Костин Лазэр
ЦП
28
Константинос Кацуранис
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
26
Секу
ПП
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Бенфика
1
Артур
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
4
Луизао
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
33
Энцо Перес
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
ПАОК
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
2
Яннис Скондрас
ЦЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
9
Звономир Вукич
АП
7
Лукас
ЦФ
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
Бенфика
13
Паулу Лопеш
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
4-5-1
71
Гликос
16
Лино
23
Мадуро
70
Кициу
64
Делигианнидис
20
Каце
15
Лазэр
28
Кацуранис
11
Нинис
26
Секу
33
Атанасиадис
3-2-3-1-1
1
Артур
33
Жардел
2
Перейра
4
Луизао
6
Аморим
28
Силвиу
33
Перес
20
Гомеш
10
Сулеймани
31
Джуричич
9
Лима
11
Нинис
17
Стох
17
Стох
11
Нинис
11
Нинис
7
Лукас
7
Лукас
11
Нинис
70
Кициу
14
Салпингидис
14
Салпингидис
70
Кициу
33
Перес
11
Сальвио
11
Сальвио
33
Перес
33
Перес
15
Фейса
15
Фейса
33
Перес
20
Гомеш
8
Маркович
8
Маркович
20
Гомеш
Остались в запасе
ПАОК
Бенфика
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
2
Яннис Скондрас
ЦЗ
9
Звономир Вукич
АП
Главный тренер
Хуб Стевенс
13
Паулу Лопеш
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
2
Яннис Скондрас
ЦЗ
9
Звономир Вукич
АП
Остались в запасе
13
Паулу Лопеш
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча ПАОК - Бенфика
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Тумба
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