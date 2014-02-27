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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Марибор
Севилья - Марибор: обзор матча 27 февраля 2014
Севилья
27.02.2014, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Марибор
42'
Х. Антонио Рейес
59'
К. Гамейро
90+2'
Д. Вршич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Марибор
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Д. Вршич
Пас отдал
М. Милец
85'
Желтая карточка
Ж. Филипович
Замена
К. Бакка
️️️️
К. Гамейро
81'
Замена
М. Марин
️️️️
Х. Антонио Рейес
73'
69'
Желтая карточка
Г. Цвиянович
68'
Замена
Н. Файич
️️️️
Ж. Менди
60'
Замена
Д. Вршич
️️️️
А. Мертель
ГОЛ! 2:0!
К. Гамейро
Пас отдал
В. Иборра
59'
53'
Замена
Г. Цвиянович
️️️️
Д. Мезга
49'
Желтая карточка
Д. Мезга
Замена
В. Иборра
️️️️
Н. Пареха
46'
ГОЛ! 1:0!
Х. Антонио Рейес
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Хави Варас
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
22
Мартин Милец
ЦЗ
26
Александар Райчевич
ЦЗ
32
Аргус
ЦЗ
28
Митя Вилер
ЦЗ
70
Алеш Мертель
ОП
5
Желько Филипович
ОП
39
Дамьян Богар
ЦП
78
Деян Мезга
ЦП
21
Амир Дервишевич
ЦП
14
Жан-Филипп Менди
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
22
Марко Марин
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Марибор
1
Альяж Котман
ВР
7
Алеш Меяч
ЛЗ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
14
Горан Цвиянович
ЛП
22
Даре Вршич
ЦП
90
Лука Захович
ЦФ
17
Нусмир Файич
ЦФ
4-4-1-1
13
Варас
5
Морено
90
Фигейраш
2
Пареха
17
Фасио
19
Рейес
23
Карришу
11
Ракитич
15
Троховски
7
Витоло
9
Гамейро
4-2-3-1
33
Ханданович
26
Райчевич
32
Аргус
28
Вилер
22
Милец
70
Мертель
5
Филипович
39
Богар
78
Мезга
21
Дервишевич
14
Менди
2
Пареха
10
Иборра
10
Иборра
2
Пареха
19
Рейес
22
Марин
22
Марин
19
Рейес
9
Гамейро
70
Бакка
70
Бакка
9
Гамейро
78
Мезга
14
Цвиянович
14
Цвиянович
78
Мезга
70
Мертель
22
Вршич
22
Вршич
70
Мертель
14
Менди
17
Файич
17
Файич
14
Менди
Остались в запасе
Севилья
Марибор
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Альяж Котман
ВР
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
7
Алеш Меяч
ЛЗ
90
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Остались в запасе
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
Остались в запасе
1
Альяж Котман
ВР
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
7
Алеш Меяч
ЛЗ
90
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Анте Шимунджа
Статистика матча Севилья - Марибор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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