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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марибор - Севилья
Марибор - Севилья: обзор матча 21 февраля 2014
Марибор
21.02.2014, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Севилья
33'
М. Таварес
81'
Д. Вршич
47'
К. Гамейро
72'
Ф. Фасио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марибор - Севилья
Желтая карточка
Г. Цвиянович
90'
+1
Замена
Г. Цвиянович
️️️️
А. Дервишевич
87'
Замена
Н. Файич
️️️️
Ж. Менди
86'
84'
Замена
П. Троховски
️️️️
С. Кристофоро
ГОЛ! 2:2!
Д. Вршич
81'
Замена
Д. Вршич
️️️️
Д. Мезга
75'
72'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Фасио
Пас отдал
И. Ракитич
63'
Желтая карточка
Д. Карришу
59'
Замена
В. Иборра
️️️️
Н. Пареха
56'
Желтая карточка
Ф. Фасио
47'
ГОЛ! 1:1!
К. Гамейро
Пас отдал
И. Ракитич
44'
Желтая карточка
Ф. Наварро
Желтая карточка
Д. Богар
42'
40'
Замена
М. Марин
️️️️
Д. Черышев
ГОЛ! 1:0!
М. Таварес
Пас отдал
М. Милец
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
26
Александар Райчевич
ЦЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
28
Митя Вилер
ЦЗ
32
Аргус
ЦЗ
5
Желько Филипович
ОП
21
Амир Дервишевич
ЦП
78
Деян Мезга
ЦП
39
Дамьян Богар
ЦП
14
Жан-Филипп Менди
ЦФ
9
Маркос Таварес
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
23
Даниэль Карришу
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Марибор
1
Альяж Котман
ВР
7
Алеш Меяч
ЛЗ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
14
Горан Цвиянович
ЛП
22
Даре Вршич
ЦП
17
Нусмир Файич
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
Севилья
34
Бету
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
22
Марко Марин
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
4-1-3-2
33
Ханданович
26
Райчевич
28
Вилер
32
Аргус
22
Милец
5
Филипович
21
Дервишевич
78
Мезга
39
Богар
9
Таварес
14
Менди
4-3-2-1
13
Варас
17
Фасио
2
Пареха
90
Фигейраш
3
Наварро
23
Карришу
41
Кристофоро
11
Ракитич
7
Витоло
90
Черышев
9
Гамейро
21
Дервишевич
14
Цвиянович
14
Цвиянович
21
Дервишевич
78
Мезга
22
Вршич
22
Вршич
78
Мезга
14
Менди
17
Файич
17
Файич
14
Менди
2
Пареха
10
Иборра
10
Иборра
2
Пареха
41
Кристофоро
15
Троховски
15
Троховски
41
Кристофоро
90
Черышев
22
Марин
22
Марин
90
Черышев
Остались в запасе
Марибор
Севилья
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
1
Альяж Котман
ВР
7
Алеш Меяч
ЛЗ
90
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
34
Бету
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
1
Альяж Котман
ВР
7
Алеш Меяч
ЛЗ
90
Лука Захович
ЦФ
Остались в запасе
34
Бету
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Марибор - Севилья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Стадион:
Людски врт
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