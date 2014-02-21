Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бетис - Рубин
Бетис - Рубин: обзор матча 21 февраля 2014
Бетис
21.02.2014, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Рубин
3'
Д. Вила
74'
Р. Еременко (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Рубин
90'
+4
Замена
С. Кверквелия
️️️️
К. Муллин
90'
+2
Желтая карточка
О. Кузьмин
Желтая карточка
Д. Перки
89'
89'
Желтая карточка
Я. М'Вила
89'
Желтая карточка
Д. Торбинский
Желтая карточка
Х. Молина
81'
Замена
Х. Молина
️️️️
Л. Рейес
78'
74'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Еременко
Желтая карточка
Л. Рейес
73'
Замена
Ноно
️️️️
Н. Игьебор
67'
67'
Замена
К. Муллин
️️️️
В. Кулик
Замена
Р. Кастро
️️️️
Чули
53'
Желтая карточка
Хуанфран
31'
28'
Вторая желтая
А. Прудников
27'
Желтая карточка
А. Прудников
Желтая карточка
Н. Игьебор
8'
ГОЛ! 1:0!
Д. Вила
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦЗ
24
Хуанфран
ПЗ
11
Седрик
ЛП
40
Носа Игьебор
ОП
21
Лоренцо Рейес
ОП
8
Сальвадор Севилья
(К)
ЦП
21
Чули
ПП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
55
Владислав Кулик
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Бетис
40
Педро Лопес
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
36
Хосе Антонио Каро
ЦЗ
30
Ноно
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
9
Камиль Муллин
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
4-2-3-1
1
Адан
12
Вила
24
Перки
21
Н'Диайе
24
Хуанфран
40
Игьебор
21
Рейес
11
Седрик
8
Севилья
21
Чули
12
Баптистао
3-3-3-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
76
Шаронов
90
Бурлак
15
Кисляк
55
Кулик
6
М'Вила
61
Карадениз
26
Еременко
6
Торбинский
89
Прудников
40
Игьебор
30
Ноно
30
Ноно
40
Игьебор
21
Рейес
19
Молина
19
Молина
21
Рейес
21
Чули
24
Кастро
24
Кастро
21
Чули
Муллин
4
Кверквелия
4
Кверквелия
Муллин
55
Кулик
9
Муллин
9
Муллин
55
Кулик
Остались в запасе
Бетис
Рубин
40
Педро Лопес
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
36
Хосе Антонио Каро
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Остались в запасе
40
Педро Лопес
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
36
Хосе Антонио Каро
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Главный тренер
Владимир Маминов
Статистика матча Бетис - Рубин
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Серж Гюмьенни
(Синт-Труйден)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
"НТВ" 23:50 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
Новости команд
Все
Бетис
Рубин
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
Вчера, 20:55
2
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
Вчера, 14:56
13
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
2
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Боруссии Д» и «Бетиса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
Вчера, 20:55
2
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
Вчера, 14:56
13
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
2
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+