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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рубин - Бетис
Рубин - Бетис: обзор матча 27 февраля 2014
Рубин
27.02.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Бетис
45'
Ноно
64'
Р. Кастро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Бетис
81'
Замена
Ф. Варела
️️️️
Р. Кастро
79'
Замена
Х. Антонио Каро
️️️️
Ноно
Замена
Р. Абышов
️️️️
Я. М'Вила
76'
Травма
Я. М'Вила
73'
Замена
С. Навас
️️️️
Р. Шаронов
72'
70'
Замена
С. Севилья
️️️️
Седрик
64'
ГОЛ! 0:2!
Р. Кастро
Пас отдал
Л. Баптистао
Замена
М. Вакасо
️️️️
Р. Мухаметшин
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
Ноно
Желтая карточка
С. Кисляк
43'
42'
Желтая карточка
Ноно
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
27'
Желтая карточка
Р. Шаронов
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
24
Дамьен Перки
(К)
ЦЗ
24
Хуанфран
ПЗ
11
Седрик
ЛП
21
Лоренцо Рейес
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ОП
30
Ноно
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
Бетис
13
Гильермо Сара
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
36
Хосе Антонио Каро
ЦЗ
3
Франсиско Варела
ЦЗ
34
Карлос Гарсиа
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
16
Брайан Родригес
ЦФ
4-2-2-2
1
Рыжиков
76
Шаронов
4
Кверквелия
17
Мавинга
90
Бурлак
15
Кисляк
6
М'Вила
26
Еременко
61
Карадениз
9
Муллин
23
Мухаметшин
4-2-2-2
1
Адан
24
Хуанфран
21
Фигерас
24
Перки
12
Вила
21
Рейес
21
Н'Диайе
30
Ноно
11
Седрик
24
Кастро
12
Баптистао
6
М'Вила
15
Абышов
15
Абышов
6
М'Вила
76
Шаронов
44
Навас
44
Навас
76
Шаронов
23
Мухаметшин
22
Вакасо
22
Вакасо
23
Мухаметшин
30
Ноно
36
Каро
36
Каро
30
Ноно
24
Кастро
3
Варела
3
Варела
24
Кастро
11
Седрик
8
Севилья
8
Севилья
11
Седрик
Остались в запасе
Рубин
Бетис
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
Главный тренер
Владимир Маминов
34
Карлос Гарсиа
ЦП
16
Брайан Родригес
ЦФ
13
Гильермо Сара
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
Остались в запасе
34
Карлос Гарсиа
ЦП
16
Брайан Родригес
ЦФ
13
Гильермо Сара
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Маминов
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Статистика матча Рубин - Бетис
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Рубин
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 20:00 (прямая)
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