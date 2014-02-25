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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Олимпиакос - Манчестер Юнайтед
Олимпиакос - Манчестер Юнайтед: обзор матча 25 февраля 2014
Олимпиакос
25.02.2014, вторник, 23:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
36'
А. Домингес
55'
Х. Кэмпбелл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Манчестер Юнайтед
89'
Желтая карточка
Р. Фердинанд
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Э. Перес
84'
Замена
П. Машаду
️️️️
А. Домингес
74'
Замена
Д. Фустер
️️️️
Х. Кэмпбелл
67'
61'
Замена
С. Кагава
️️️️
Т. Клеверли
60'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Л. Валенсия
ГОЛ! 2:0!
Х. Кэмпбелл
55'
ГОЛ! 1:0!
А. Домингес
Пас отдал
Я. Маниатис
36'
3'
Желтая карточка
П. Эвра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
13
Роберто
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
30
Леонардо Салино
ПЗ
30
Эрнан Перес
ЛП
8
Яннис Маниатис
(К)
ОП
88
Дельвин Ндинга
ОП
10
Алехандро Домингес
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ПП
99
Майкл Олайтан
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
32
Уэйн Руни
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Олимпиакос
16
Балаж Медьери
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
19
Давид Фустер
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
4-2-3-1
13
Роберто
25
Холебас
44
Манолас
5
Маркано
30
Салино
8
Маниатис
88
Ндинга
30
Перес
10
Домингес
10
Кэмпбелл
99
Олайтан
3-2-3-1-1
43
Де Хеа
15
Янг
5
Фердинанд
15
Видич
6
Смоллинг
27
Эвра
25
Валенсия
8
Клеверли
16
Кэррик
32
Руни
32
ван Перси
10
Домингес
55
Машаду
55
Машаду
10
Домингес
10
Кэмпбелл
19
Фустер
19
Фустер
10
Кэмпбелл
30
Перес
16
Вальдес
16
Вальдес
30
Перес
8
Клеверли
10
Кагава
10
Кагава
8
Клеверли
25
Валенсия
18
Уэлбек
18
Уэлбек
25
Валенсия
Остались в запасе
Олимпиакос
Манчестер Юнайтед
16
Балаж Медьери
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Олимпиакос - Манчестер Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Помощники судьи:
Эленито Ди Либераторе (Италия) Джанлука Карьолато (Италия)
Стадион:
Георгиос Караискакис
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:30 (прямая)
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