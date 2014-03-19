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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Олимпиакос
Манчестер Юнайтед - Олимпиакос: обзор матча 19 марта 2014
Манчестер Юнайтед
19.03.2014, среда, 23:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Олимпиакос
23'
Р. ван Перси (П)
45+1'
Р. ван Перси
52'
Р. ван Перси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Олимпиакос
Замена
М. Феллайни
️️️️
Р. ван Перси
90'
89'
Желтая карточка
И. Маркано
82'
Замена
Н. Вергос
️️️️
Д. Фустер
Замена
Д. Флетчер
️️️️
У. Руни
81'
Замена
Э. Янг
️️️️
Л. Валенсия
77'
73'
Замена
П. Машаду
️️️️
Л. Салино
63'
Желтая карточка
Д. Ндинга
Желтая карточка
П. Эвра
62'
58'
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Э. Перес
ГОЛ! 3:0!
Р. ван Перси
52'
ГОЛ! 2:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
У. Руни
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. ван Перси
23'
Желтая карточка
М. Кэррик
11'
10'
Желтая карточка
А. Домингес
6'
Желтая карточка
К. Манолас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Уэйн Руни
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Олимпиакос
13
Роберто
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
30
Леонардо Салино
ПЗ
19
Давид Фустер
ЛП
88
Дельвин Ндинга
ОП
8
Яннис Маниатис
(К)
ОП
10
Алехандро Домингес
ЦП
30
Эрнан Перес
ПП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Олимпиакос
16
Балаж Медьери
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
9
Никос Вергос
ЦФ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
4-2-2-2
43
Де Хеа
27
Эвра
5
Фердинанд
4
Джонс
2
Рафаэл
11
Гиггз
16
Кэррик
32
Руни
25
Валенсия
32
ван Перси
18
Уэлбек
4-2-3-1
13
Роберто
30
Салино
44
Манолас
5
Маркано
25
Холебас
88
Ндинга
8
Маниатис
30
Перес
10
Домингес
19
Фустер
10
Кэмпбелл
25
Валенсия
15
Янг
15
Янг
25
Валенсия
32
Руни
24
Флетчер
24
Флетчер
32
Руни
32
ван Перси
25
Феллайни
25
Феллайни
32
ван Перси
19
Фустер
9
Вергос
9
Вергос
19
Фустер
30
Салино
55
Машаду
55
Машаду
30
Салино
30
Перес
16
Вальдес
16
Вальдес
30
Перес
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Олимпиакос
1
Андерс Линдегаард
ВР
10
Синдзи Кагава
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
16
Балаж Медьери
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
10
Синдзи Кагава
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Олимпиакос
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Помощники судьи:
Анджело Боонман (Нидерланды)
Эрвин Зейнстра (Нидерланды)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:30 (прямая)
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