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Расписание матчей
Италия. Кубок
Милан - Специя
Милан - Специя: обзор матча 15 января 2014
Милан
15.01.2014, среда, 21:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Специя
27'
Робиньо
30'
Д. Паццини
48'
К. Хонда
90'
Н. Феррари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Милан - Специя
90'
ГОЛ! 3:1!
Н. Феррари
85'
Замена
М. Оршич
️️️️
А. Кателлани
Замена
А. Ночерино
️️️️
Робиньо
77'
75'
Замена
П. Чиурриа
️️️️
Э. Ривас
Замена
А. Петанья
️️️️
Д. Паццини
69'
Замена
В. Бирса
️️️️
К. Хонда
64'
61'
Замена
А. Кулина
️️️️
П. Скьяттарелла
ГОЛ! 3:0!
К. Хонда
48'
Желтая карточка
Ф. Мексес
42'
ГОЛ! 2:0!
Д. Паццини
Пас отдал
А. Поли
30'
ГОЛ! 1:0!
Робиньо
Пас отдал
Д. Паццини
27'
Желтая карточка
К. Хонда
18'
16'
Желтая карточка
А. Кателлани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
15
Андреа Поли
ЛП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
4
Бриан Кристанте
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Мауро Тассотти
Специя
1
Никола Леали
ВР
17
Франческо Мильоре
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
0
Андреа Лисуццо
ЦЗ
25
Ивано Бальдандзедду
ПЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЛП
8
Андреа Бово
(К)
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
27
Эмануэль Ривас
ПП
24
Андреа Кателлани
ЦФ
9
Никола Феррари
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Милан
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
10
Кака
АП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Специя
1
Алекс Валентини
ВР
6
Нии Нортей Ашонг
ЦЗ
28
Мартино Боргезе
ЦЗ
2
Никола Мадонна
ЦЗ
5
Лука Чеккарелли
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
9
Антонини Кулина
ЦП
10
Федерико Моретти
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
19
Алессандро Карроцца
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
4-4-2
32
Аббьяти
22
Де Шильо
5
Мексес
23
Рами
5
Дзаккардо
15
Поли
3
Хонда
18
Монтоливо
4
Кристанте
70
Робиньо
11
Паццини
4-4-2
1
Леали
25
Бальдандзедду
15
Бьянкетти
0
Лисуццо
17
Мильоре
27
Ривас
8
Бово
17
Сеймур
28
Скьяттарелла
9
Феррари
24
Кателлани
3
Хонда
23
Бирса
23
Бирса
3
Хонда
70
Робиньо
23
Ночерино
23
Ночерино
70
Робиньо
11
Паццини
37
Петанья
37
Петанья
11
Паццини
28
Скьяттарелла
9
Кулина
9
Кулина
28
Скьяттарелла
27
Ривас
26
Чиурриа
26
Чиурриа
27
Ривас
24
Кателлани
99
Оршич
99
Оршич
24
Кателлани
Остались в запасе
Милан
Специя
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
10
Кака
АП
Главный тренер
Мауро Тассотти
6
Нии Нортей Ашонг
ЦЗ
10
Федерико Моретти
ЦП
28
Мартино Боргезе
ЦЗ
2
Никола Мадонна
ЦЗ
1
Алекс Валентини
ВР
5
Лука Чеккарелли
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
19
Алессандро Карроцца
АП
Главный тренер
Девис Манджа
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
10
Кака
АП
Остались в запасе
6
Нии Нортей Ашонг
ЦЗ
10
Федерико Моретти
ЦП
28
Мартино Боргезе
ЦЗ
2
Никола Мадонна
ЦЗ
1
Алекс Валентини
ВР
5
Лука Чеккарелли
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
19
Алессандро Карроцца
АП
Главный тренер
Мауро Тассотти
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Милан - Специя
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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