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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Вильярреал
Вальядолид - Вильярреал: обзор матча 19 апреля 2009
Вальядолид
19.04.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 31 тур
0 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Вильярреал
Желтая карточка
П. Леон
Замена
А. Ибагаса
️️️️
Бруно
Замена
️️️️
М. Фернандес Виктор
Замена
М. Фернандес
️️️️
Р. Пирес
Замена
Нихат
️️️️
Д. Росси
Замена
Х. Бараха
️️️️
Ф. Каноббио
Замена
О. Санчес
️️️️
Д. Эскудеро
Пенальти не реализован!
Д. Росси
Красная карточка
Х. Иньяки Беа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
24
Хауреги Иньяки Беа
ЦЗ
17
Луис Прието
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
8
Борха
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
8
Фабиан Каноббио
АП
14
Педро Леон
ПВ
21
Мануэль Фернандес Виктор
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вальядолид
1
Хусто Вильяр
ВР
6
Оскар Санчес
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
22
Маркос Агирре
ПВ
4
Педро Олдони
ЦФ
Вильярреал
1
Себастьян Виера
ВР
12
Паскаль Сиган
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
19
Жорди Пабло
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
9
Нихат
ЦФ
4-3-2-1
1
Асенхо
3
Маркос
24
Иньяки Беа
17
Прието
19
Лопес
0
Эскудеро
18
Рубио
8
Борха
8
Каноббио
14
Леон
21
Виктор
4-4-2
13
Лопес
18
Вента
2
Годин
2
Гонсало
6
Капдевила
8
Кани
9
Эгурен
21
Бруно
8
Пирес
25
Росси
12
Льоренте
0
Эскудеро
6
Санчес
6
Санчес
0
Эскудеро
8
Каноббио
8
Бараха
8
Бараха
8
Каноббио
8
Пирес
14
Фернандес
14
Фернандес
8
Пирес
21
Бруно
7
Ибагаса
7
Ибагаса
21
Бруно
25
Росси
9
Нихат
9
Нихат
25
Росси
Остались в запасе
Вальядолид
Вильярреал
4
Педро Олдони
ЦФ
1
Хусто Вильяр
ВР
6
Харис Медуньянин
ЦП
22
Маркос Агирре
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Себастьян Виера
ВР
19
Жорди Пабло
ЦП
12
Паскаль Сиган
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
4
Педро Олдони
ЦФ
1
Хусто Вильяр
ВР
6
Харис Медуньянин
ЦП
22
Маркос Агирре
ПВ
Остались в запасе
1
Себастьян Виера
ВР
19
Жорди Пабло
ЦП
12
Паскаль Сиган
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Вальядолид - Вильярреал
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Перес Бурруль
(Камарго)
Стадион:
Хосе Соррилья
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