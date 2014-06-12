Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Бразилия - Хорватия
Бразилия - Хорватия: обзор матча 12 июня 2014
Бразилия
12.06.2014, четверг, 23:59
Чемпионат мира, группа A, 1 тур
3 : 1
Завершен
Хорватия
29'
Неймар
71'
Неймар (П)
90+1'
Оскар
11'
Марсело (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Хорватия
ГОЛ! 3:1!
Оскар
Пас отдал
Рамирес
90'
+1
Замена
Рамирес
️️️️
Неймар
88'
Желтая карточка
Л. Густаво
87'
78'
Замена
А. Ребич
️️️️
Н. Елавич
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Неймар
71'
69'
Желтая карточка
Д. Ловрен
Замена
Бернард
️️️️
Халк
68'
66'
Желтая карточка
В. Чорлука
Замена
Эрнанес
️️️️
Паулиньо
63'
61'
Замена
М. Брозович
️️️️
М. Ковачич
ГОЛ! 1:1!
Неймар
Пас отдал
Оскар
29'
Желтая карточка
Неймар
27'
11'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Марсело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
0
Жулио Сезар
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
17
Луис Густаво
ОП
11
Оскар
ЦП
15
Паулиньо
ЦП
21
Халк
ПП
9
Фред
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Хорватия
1
Стипе Плетикоса
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
11
Дарио Срна
(К)
ПЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
18
Ивица Олич
ЛП
14
Иван Перишич
ЛВ
8
Матео Ковачич
ОП
7
Иван Ракитич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
0
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Бразилия
1
Джефферсон
ВР
22
Виктор
ВР
14
Максвелл
ЛЗ
0
Данте
ЦЗ
15
Энрике
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
20
Бернард
ЛВ
18
Эрнанес
ЦП
17
Фернандиньо
ЦП
0
Рамирес
ЦП
21
Жо
ЦФ
Хорватия
12
Оливер Зеленика
ВР
23
Даниэль Субашич
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
17
Анте Ребич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
8
Огнен Вукоевич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
19
Саммир
ЦП
22
Эдуардо
ЦФ
17
Марио Манджукич
ЦФ
4-1-3-1-1
0
Сезар
12
Марсело
3
Силва
4
Луис
13
Алвес
17
Густаво
11
Оскар
15
Паулиньо
21
Халк
10
Неймар
9
Фред
4-1-3-1-1
1
Плетикоса
2
Врсалько
6
Ловрен
5
Чорлука
11
Срна
8
Ковачич
7
Ракитич
10
Модрич
18
Олич
14
Перишич
0
Елавич
15
Паулиньо
18
Эрнанес
18
Эрнанес
15
Паулиньо
10
Неймар
0
Рамирес
0
Рамирес
10
Неймар
21
Халк
20
Бернард
20
Бернард
21
Халк
0
Елавич
17
Ребич
17
Ребич
0
Елавич
8
Ковачич
11
Брозович
11
Брозович
8
Ковачич
Остались в запасе
Бразилия
Хорватия
10
Виллиан
ЛВ
1
Джефферсон
ВР
22
Виктор
ВР
14
Максвелл
ЛЗ
0
Данте
ЦЗ
15
Энрике
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
17
Фернандиньо
ЦП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
12
Оливер Зеленика
ВР
23
Даниэль Субашич
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
8
Огнен Вукоевич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
19
Саммир
ЦП
22
Эдуардо
ЦФ
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
1
Джефферсон
ВР
22
Виктор
ВР
14
Максвелл
ЛЗ
0
Данте
ЦЗ
15
Энрике
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
17
Фернандиньо
ЦП
21
Жо
ЦФ
Остались в запасе
12
Оливер Зеленика
ВР
23
Даниэль Субашич
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
8
Огнен Вукоевич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
19
Саммир
ЦП
22
Эдуардо
ЦФ
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Бразилия - Хорватия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Юити Нисимура
(Токио)
Стадион:
Нео Кимика Арена
Где смотреть матч:
"Россия 1" 23:45 (прямая)
Новости команд
Все
Бразилия
Хорватия
Хорватия – Чехия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
21:35
Ромарио – Анчелотти: «Собирай вещи и проваливай к черту, хватит позора!»
Вчера, 21:32
1
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
Вчера, 16:33
2
Товарищеский матч. Дубль Винисиуса не спас Бразилию от поражения с Японией
Вчера, 15:17
3
Лига наций: шансы Хорватии и Чехии на победу в матче 6 тура
Вчера, 12:32
Ромарио – Анчелотти: «Собирай вещи и проваливай к черту, хватит позора!»
Вчера, 21:32
1
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
Вчера, 16:33
2
Товарищеский матч. Дубль Винисиуса не спас Бразилию от поражения с Японией
Вчера, 15:17
3
Япония – Бразилия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
Вчера, 12:08
Моуринью помогает Винисиусу справиться с психологическими проблемами
13 ноября
3
Хорватия – Чехия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
21:35
Лига наций: шансы Хорватии и Чехии на победу в матче 6 тура
Вчера, 12:32
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
13 ноября
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
12 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+