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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лестер - Манчестер Сити
Лестер - Манчестер Сити: обзор матча 17 декабря 2013
Лестер
17.12.2013, вторник, 23:45
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
77'
Л. Дайер
8'
А. Коларов
41'
Э. Джеко
53'
Э. Джеко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Лестер - Манчестер Сити
ГОЛ! 1:3!
Л. Дайер
Пас отдал
П. Кончески
77'
70'
Замена
С. Насри
️️️️
Д. Сильва
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Д. Наджент
68'
53'
ГОЛ! 0:3!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Милнер
Замена
М. Джеймс
️️️️
А. Кноккарт
46'
Замена
Д. Варди
️️️️
Г. Тэйлор-Флетчер
46'
41'
ГОЛ! 0:2!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Милнер
34'
Желтая карточка
Д. Боята
22'
Желтая карточка
Х. Навас
12'
Замена
Д. Боята
️️️️
П. Хавьер Сабалета
11'
Травма
П. Хавьер Сабалета
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Коларов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
5
Уэс Морган
(К)
ЦЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ПЗ
22
Ллойд Дайер
ЛП
10
Энди Кинг
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
22
Гэри Тэйлор-Флетчер
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ОП
6
Хави Гарсия
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Лестер
25
Конрад Логан
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
35
Дин Хаммонд
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-3-2-1
1
Шмейхель
15
Кончески
5
Морган
5
Микел
27
Василевски
22
Дайер
4
Дринкуотер
10
Кинг
22
Тэйлор-Флетчер
93
Кноккарт
35
Наджент
3-4-1-1-1
1
Харт
16
Навас
4
Компани
15
Лескотт
5
Сабалета
6
Родуэлл
6
Хави Гарсия
11
Коларов
20
Милнер
21
Сильва
10
Джеко
35
Наджент
27
Шлупп
27
Шлупп
35
Наджент
93
Кноккарт
37
Джеймс
37
Джеймс
93
Кноккарт
22
Тэйлор-Флетчер
9
Варди
9
Варди
22
Тэйлор-Флетчер
5
Сабалета
28
Боята
28
Боята
5
Сабалета
21
Сильва
14
Насри
14
Насри
21
Сильва
Остались в запасе
Лестер
Манчестер Сити
25
Конрад Логан
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
35
Дин Хаммонд
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
25
Конрад Логан
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
35
Дин Хаммонд
ЦП
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Лестер - Манчестер Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Кинг Пауэр
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