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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Паниониос
Астерас - Паниониос: обзор матча 15 декабря 2013
Астерас
15.12.2013, воскресенье, 19:15
Греция. Суперлига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Паниониос
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Статистика матча Астерас - Паниониос
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0
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0
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
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01.11.2026
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18.10.2026
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Астерас
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10.10.2026
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0 : 0
18.07.2020
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Паниониос
2 : 1
27.06.2020
Ксанти
Греция. Суперлига, 3 тур
ПАС Ламия
0 : 1
22.06.2020
Паниониос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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