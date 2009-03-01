Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Вальядолид
Валенсия - Вальядолид: обзор матча 01 марта 2009
Валенсия
01.03.2009, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 25 тур
1 : 2
Завершен
Вальядолид
73'
К. Марчена
6'
Х. Сесма
31'
Р. Альбиоль (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Вальядолид
Желтая карточка
Э. Моретти
Красная карточка
П. Лопес
Желтая карточка
Х. Сесма
Желтая карточка
М. Фернандеш
ГОЛ! 1:2!
К. Марчена
Замена
А. Вивар Дорадо
️️️️
Борха
Замена
Висенте
️️️️
Д. Альбельда
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Р. Бараха
Замена
️️️️
Д. Сильва
Желтая карточка
А. Маркос
Желтая карточка
Д. Альбельда
Замена
Нано
️️️️
Л. Прието
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Р. Альбиоль
Желтая карточка
Л. Прието
ГОЛ! 0:1!
Х. Сесма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
64
Хуан Мата
АП
21
Давид Сильва
АП
17
Хоакин
ПВ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вальядолид
3
Альберто Маркос
ЛЗ
17
Луис Прието
ЦЗ
24
Хауреги Иньяки Беа
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
19
Хонатан Сесма
ЛВ
18
Альваро Рубио
ЦП
8
Борха
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
21
Мануэль Фернандес Виктор
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
14
Висенте
ЛВ
45
Уго Виана
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
Вальядолид
25
Альберто
ВР
3
Нано
ЦЗ
14
Анхель Вивар Дорадо
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
8
Фабиан Каноббио
АП
22
Маркос Агирре
ПВ
4
Педро Олдони
ЦФ
4-2-3-1
1
Санчес
24
Марчена
23
Мадуро
24
Моретти
39
Альбиоль
0
Бараха
6
Альбельда
64
Мата
21
Сильва
17
Хоакин
23
Морьентес
4-2-2-1
19
Лопес
17
Прието
24
Иньяки Беа
3
Маркос
18
Рубио
8
Борха
14
Леон
19
Сесма
21
Виктор
0
Бараха
99
Фернандеш
99
Фернандеш
0
Бараха
6
Альбельда
14
Висенте
14
Висенте
6
Альбельда
8
Борха
14
Вивар Дорадо
14
Вивар Дорадо
8
Борха
17
Прието
3
Нано
3
Нано
17
Прието
8
Каноббио
8
Каноббио
Остались в запасе
Валенсия
Вальядолид
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
45
Уго Виана
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
25
Альберто
ВР
4
Педро Олдони
ЦФ
6
Харис Медуньянин
ЦП
22
Маркос Агирре
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
45
Уго Виана
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
Остались в запасе
25
Альберто
ВР
4
Педро Олдони
ЦФ
6
Харис Медуньянин
ЦП
22
Маркос Агирре
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Валенсия - Вальядолид
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Месталья
Новости команд
Все
Валенсия
Вальядолид
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
У Рахимова появился вариант в Европе
11 апреля
5
«Вальядолид» – «Гранада»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.11.02 10:33
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
2025.09.24 10:50
2
«Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 18:20
Роналдо продал свой клуб
2025.05.23 21:18
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+