Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шахтер Караганда - Маккаби Х
Шахтер Караганда - Маккаби Х: обзор матча 03 октября 2013
Шахтер Караганда
03.10.2013, четверг, 20:00
Лига Европы, группа L, 2 тур
2 : 2
Завершен
Маккаби Х
40'
А. Финонченко
45'
Е. Тарасов
54'
Х. Эзра
79'
А. Тургеман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер Караганда - Маккаби Х
Замена
Р. Муртазаев
️️️️
Г. Казарян
90'
+3
Замена
А. Дарабаев
️️️️
А. Финонченко
81'
79'
ГОЛ! 2:2!
А. Тургеман
77'
Замена
И. Веред
️️️️
Ш. Абихазира
Замена
М. Байжанов
️️️️
Е. Тарасов
66'
Желтая карточка
А. Дзидич
64'
54'
ГОЛ! 2:1!
Х. Эзра
Желтая карточка
Р. Каньяс
49'
46'
Замена
А. Тургеман
️️️️
И. Райян
46'
Замена
Х. Эзра
️️️️
Д. Ндлову
ГОЛ! 2:0!
Е. Тарасов
Пас отдал
Н. Васильевич
45'
ГОЛ! 1:0!
А. Финонченко
Пас отдал
Г. Казарян
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Караганда
35
Александр Мокин
ВР
4
Никола Васильевич
ЦЗ
19
Евгений Тарасов
ЦЗ
87
Александар Симчевич
ЦЗ
20
Алдин Дзидич
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
8
Геворг Казарян
ЦП
3
Гедиминас Вицюс
ЦП
88
Рохер Каньяс
ЦП
14
Андрей Финонченко
ЦФ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Маккаби Х
31
Боян Шаранов
ВР
18
Элад Габай
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
6
Эдин Цоцалич
ЦЗ
10
Райо
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
26
Авихай Ядин
ЦП
16
Исмаэль Райян
ЦФ
19
Шимон Абихазира
ЦФ
9
Дино Ндлову
ЦФ
Главный тренер
Арик Бенадо
Шахтер Караганда
1
Стас Покатилов
ВР
19
Михаил Габышев
ПЗ
5
Асхат Борантаев
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
7
Максат Байжанов
ЦП
78
Игорь Зенкович
ЦФ
Маккаби Х
22
Амир Эдри
ВР
21
Декель Кейнан
ЦЗ
27
Эйял Мешумар
ПЗ
18
Хен Эзра
ЛП
7
Густаво Бокколи
ЦП
10
Идан Веред
ЦП
17
Алон Тургеман
ЦФ
3-2-3-2
35
Мокин
87
Симчевич
20
Дзидич
2
Малый
19
Тарасов
4
Васильевич
8
Казарян
3
Вицюс
88
Каньяс
91
Хижниченко
14
Финонченко
4-3-3
31
Шаранов
17
Тавата
79
Пилявский
6
Цоцалич
18
Габай
10
Райо
23
Голаса
26
Ядин
9
Ндлову
19
Абихазира
16
Райян
8
Казарян
7
Муртазаев
7
Муртазаев
8
Казарян
14
Финонченко
6
Дарабаев
6
Дарабаев
14
Финонченко
19
Тарасов
7
Байжанов
7
Байжанов
19
Тарасов
16
Райян
17
Тургеман
17
Тургеман
16
Райян
9
Ндлову
18
Эзра
18
Эзра
9
Ндлову
19
Абихазира
10
Веред
10
Веред
19
Абихазира
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Маккаби Х
5
Асхат Борантаев
ЦП
19
Михаил Габышев
ПЗ
78
Игорь Зенкович
ЦФ
1
Стас Покатилов
ВР
Главный тренер
Виктор Кумыков
7
Густаво Бокколи
ЦП
22
Амир Эдри
ВР
21
Декель Кейнан
ЦЗ
27
Эйял Мешумар
ПЗ
Главный тренер
Арик Бенадо
Остались в запасе
5
Асхат Борантаев
ЦП
19
Михаил Габышев
ПЗ
78
Игорь Зенкович
ЦФ
1
Стас Покатилов
ВР
Остались в запасе
7
Густаво Бокколи
ЦП
22
Амир Эдри
ВР
21
Декель Кейнан
ЦЗ
27
Эйял Мешумар
ПЗ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Арик Бенадо
Статистика матча Шахтер Караганда - Маккаби Х
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Стадион:
Астана Арена
Новости команд
Все
Шахтер Караганда
Маккаби Х
«Барселона» сенсационно вылетела из Юношеской лиги УЕФА
5 февраля
«Маккаби» Хайфа – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
2025.07.31 19:50
«Торпедо-БелАЗ» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
2025.07.24 19:50
«Рубин» сделал предложение по трансферу хавбека сборной Израиля
2025.06.03 08:55
Игрок сборной Израиля умер в 31 год
2025.05.21 15:09
Махачкалинское «Динамо» рассталось с Юсуповым и колумбийским хавбеком
2025.02.16 13:55
Ярошик возглавил казахстанский клуб, вылетевший в Первую лигу
2024.11.06 11:08
«Шахтер» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 10:50
«Шахтер» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 10:50
«Кайсар» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024
2024.10.20 13:50
«Барселона» сенсационно вылетела из Юношеской лиги УЕФА
5 февраля
«Маккаби» Хайфа – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
2025.07.31 19:50
«Торпедо-БелАЗ» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
2025.07.24 19:50
«Рубин» сделал предложение по трансферу хавбека сборной Израиля
2025.06.03 08:55
Игрок сборной Израиля умер в 31 год
2025.05.21 15:09
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+