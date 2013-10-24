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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Анжи - Тромсе
Анжи - Тромсе: обзор матча 24 октября 2013
Анжи
24.10.2013, четверг, 20:00
Лига Европы, группа K, 3 тур
1 : 0
Завершен
Тромсе
19'
Н. Бурмистров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Тромсе
Желтая карточка
А. Гатагов
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
К. Антонсен
Замена
И. Абдулавов
️️️️
А. Разак
90'
Замена
А. Гаджибеков
️️️️
Н. Бурмистров
83'
75'
Замена
Р. Эспейор
️️️️
Т. Драге
Замена
К. Агаларов
️️️️
А. Гатагов
63'
Желтая карточка
Жусилей
62'
59'
Замена
К. Антонсен
️️️️
Р. Йохансен
56'
Желтая карточка
Х. Хельмке
46'
Замена
М. Мольдскред
️️️️
З. Ондрашек
ГОЛ! 1:0!
Н. Бурмистров
Пас отдал
О. Ахмедов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
29
Абдул Разак
ОП
8
Жусилей
(К)
ОП
9
Алан Гатагов
ЦП
10
Одил Ахмедов
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Тромсе
27
Бенни Лекстрём
ВР
24
Рубен Кристиансен
ЛЗ
6
Аднан Чаушевич
ЦЗ
3
Ярослав Фойе
ЦЗ
14
Ханс Норбюэ
ПЗ
10
Томас Драге
ЛП
28
Хендрик Хельмке
ЦП
8
Томас Бендиксен
(К)
ЦП
17
Реми Йохансен
ПП
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
9
Стеффен Нюстрём
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Тромсе
1
Маркус Салман
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
7
Мика Коппинен
ЦЗ
38
Магнус Андерсен
ЦП
16
Ларс-Гуннар Йонсен
ЦП
5
Мортен Мольдскред
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
4-2-2-1-1
41
Кержаков
38
Ещенко
8
Аделейе
4
Эвертон
4
Ангбва
29
Разак
8
Жусилей
9
Гатагов
10
Ахмедов
18
Бурмистров
31
Соломатин
4-4-2
27
Лекстрём
14
Норбюэ
6
Чаушевич
3
Фойе
24
Кристиансен
17
Йохансен
28
Хельмке
8
Бендиксен
10
Драге
9
Нюстрём
13
Ондрашек
18
Бурмистров
3
Гаджибеков
3
Гаджибеков
18
Бурмистров
9
Гатагов
7
Агаларов
7
Агаларов
9
Гатагов
29
Разак
99
Абдулавов
99
Абдулавов
29
Разак
17
Йохансен
11
Антонсен
11
Антонсен
17
Йохансен
13
Ондрашек
5
Мольдскред
5
Мольдскред
13
Ондрашек
10
Драге
11
Эспейор
11
Эспейор
10
Драге
Остались в запасе
Анжи
Тромсе
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
7
Мика Коппинен
ЦЗ
38
Магнус Андерсен
ЦП
1
Маркус Салман
ВР
16
Ларс-Гуннар Йонсен
ЦП
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
7
Мика Коппинен
ЦЗ
38
Магнус Андерсен
ЦП
1
Маркус Салман
ВР
16
Ларс-Гуннар Йонсен
ЦП
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Анжи - Тромсе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
- : -
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Фредрикстад
1 : 1
11.10.2026
Тромсе
Информация о матче
Главный судья:
Гедиминас Мажейка
(Каунас)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
19:00 "Спорт Плюс" (прямая)
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