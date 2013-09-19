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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тоттенхэм - Тромсе
Тоттенхэм - Тромсе: обзор матча 19 сентября 2013
Тоттенхэм
19.09.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, группа K, 1 тур
3 : 0
Завершен
Тромсе
21'
Д. Дефо
29'
Д. Дефо
86'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Тромсе
ГОЛ! 3:0!
К. Эриксен
Пас отдал
К. Ноутон
86'
78'
Замена
М. Андерсен
️️️️
Т. Драге
76'
Желтая карточка
Я. Фойе
Замена
Паулиньо
️️️️
Л. Холтби
71'
Замена
К. Эриксен
️️️️
М. Дембеле
64'
62'
Замена
К. Антонсен
️️️️
М. Коппинен
61'
Желтая карточка
Л. Йонсен
46'
Замена
Л. Йонсен
️️️️
Т. Бендиксен
Замена
Я. Вертонген
️️️️
Д. Роуз
38'
ГОЛ! 2:0!
Д. Дефо
Пас отдал
Л. Холтби
29'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дефо
Пас отдал
Э. Ламела
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
30
Сандро
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Тромсе
1
Маркус Салман
ВР
24
Рубен Кристиансен
ЛЗ
7
Мика Коппинен
ЦЗ
18
Джош Притчард
ЦЗ
6
Аднан Чаушевич
ЦЗ
3
Ярослав Фойе
ЦЗ
10
Томас Драге
ЛП
8
Томас Бендиксен
ЦП
17
Реми Йохансен
ПП
5
Мортен Мольдскред
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
Главный тренер
Агнар Кристенсен
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Тромсе
27
Бенни Лекстрём
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
19
Вильям Францен
ПЗ
38
Магнус Андерсен
ЦП
16
Ларс-Гуннар Йонсен
ЦП
28
Хендрик Хельмке
ЦП
9
Стеффен Нюстрём
ЦФ
4-3-2-1
1
Льорис
3
Роуз
4
Кабуль
20
Доусон
26
Ноутон
90
Холтби
8
Дембеле
30
Сандро
10
Сигурдссон
9
Ламела
9
Дефо
3-2-3-2
1
Салман
18
Притчард
6
Чаушевич
3
Фойе
7
Коппинен
24
Кристиансен
17
Йохансен
8
Бендиксен
10
Драге
13
Ондрашек
5
Мольдскред
3
Роуз
14
Вертонген
14
Вертонген
3
Роуз
90
Холтби
18
Паулиньо
18
Паулиньо
90
Холтби
8
Дембеле
24
Эриксен
24
Эриксен
8
Дембеле
10
Драге
38
Андерсен
38
Андерсен
10
Драге
7
Коппинен
11
Антонсен
11
Антонсен
7
Коппинен
8
Бендиксен
16
Йонсен
16
Йонсен
8
Бендиксен
Остались в запасе
Тоттенхэм
Тромсе
24
Брэд Фридель
ВР
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
27
Бенни Лекстрём
ВР
19
Вильям Францен
ПЗ
28
Хендрик Хельмке
ЦП
9
Стеффен Нюстрём
ЦФ
Главный тренер
Агнар Кристенсен
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Остались в запасе
27
Бенни Лекстрём
ВР
19
Вильям Францен
ПЗ
28
Хендрик Хельмке
ЦП
9
Стеффен Нюстрём
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Агнар Кристенсен
Статистика матча Тоттенхэм - Тромсе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
- : -
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Фредрикстад
1 : 1
11.10.2026
Тромсе
Информация о матче
Главный судья:
Либор Коваржик
(Прага)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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