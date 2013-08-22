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    Агнар Кристенсен

    Тренер
    Имя Агнар
    Фамилия Кристенсен
    Гражданство Норвегия
    Дата рождения 5 июня 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Тромсе 3 1 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.08.2013 Тромсе 2 : 1 Бешикташ
    29.08.2013 Бешикташ 2 : 0 Тромсе
    19.09.2013 Тоттенхэм 3 : 0 Тромсе
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