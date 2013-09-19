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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шериф - Анжи
Шериф - Анжи: обзор матча 19 сентября 2013
Шериф
19.09.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, группа K, 1 тур
0 : 0
Завершен
Анжи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шериф - Анжи
90'
+4
Желтая карточка
Жусилей
90'
Желтая карточка
А. Аделейе
Замена
В. Фурдуй
️️️️
Фернандо
90'
86'
Замена
А. Гатагов
️️️️
И. Абдулавов
85'
Желтая карточка
П. Соломатин
Замена
В. Балима
️️️️
Рикардиньо
53'
Замена
И. Иса
️️️️
Джуллиам
46'
41'
Замена
П. Соломатин
️️️️
Л. Траоре
Желтая карточка
Д. Пайе
40'
37'
Желтая карточка
К. Агаларов
25'
Замена
Г. Григалава
️️️️
А. Епуряну
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
77
Вьекослав Томич
ВР
28
Джибриль Пайе
ЛЗ
19
Мирал Самарджич
(К)
ЦЗ
6
Мелли
ЦЗ
15
Марсель Метоуа
ПЗ
90
Луваннор Энрике
ЛВ
21
Коби Мояль
ОП
19
Фернандо
ЦП
20
Каду
ЦП
11
Рикардиньо
АП
99
Джуллиам
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Руснак
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ЦП
8
Жусилей
(К)
ЦП
7
Камиль Агаларов
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Шериф
1
Дмитрий Стажила
ВР
23
Александр Большаков
ЦЗ
33
Вильям Селестино
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
8
Валентин Фурдуй
ЦП
89
Александр Пащенко
ЦП
9
Исмаил Иса
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
31
Павел Соломатин
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-1-2-2-1
77
Томич
28
Пайе
19
Самарджич
6
Мелли
15
Метоуа
21
Мояль
19
Фернандо
20
Каду
90
Энрике
11
Рикардиньо
99
Джуллиам
4-3-1-2
41
Кержаков
4
Ангбва
8
Аделейе
24
Епуряну
3
Гаджибеков
7
Агаларов
8
Жусилей
10
Ахмедов
18
Бурмистров
99
Абдулавов
90
Траоре
19
Фернандо
8
Фурдуй
8
Фурдуй
19
Фернандо
11
Рикардиньо
14
Балима
14
Балима
11
Рикардиньо
99
Джуллиам
9
Иса
9
Иса
99
Джуллиам
24
Епуряну
88
Григалава
88
Григалава
24
Епуряну
99
Абдулавов
9
Гатагов
9
Гатагов
99
Абдулавов
90
Траоре
31
Соломатин
31
Соломатин
90
Траоре
Остались в запасе
Шериф
Анжи
23
Александр Большаков
ЦЗ
33
Вильям Селестино
ЦЗ
89
Александр Пащенко
ЦП
1
Дмитрий Стажила
ВР
Главный тренер
Вячеслав Руснак
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Большаков
ЦЗ
33
Вильям Селестино
ЦЗ
89
Александр Пащенко
ЦП
1
Дмитрий Стажила
ВР
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Руснак
Статистика матча Шериф - Анжи
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Алан Келли
(Корк)
Стадион:
Шериф
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая) "НТВ" 22:50 (прямая)
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