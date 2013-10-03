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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Легия - Аполлон
Легия - Аполлон: обзор матча 03 октября 2013
Легия
03.10.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа J, 2 тур
0 : 1
Завершен
Аполлон
56'
Г. Сангой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Легия - Аполлон
Желтая карточка
Т. Йодловиц
90'
+1
89'
Замена
Х. Мануэль Катала
️️️️
Г. Василиу
86'
Замена
А. Константину
️️️️
Г. Сангой
Замена
Т. Бржишки
️️️️
М. Жиро
85'
Замена
Д. Фурман
️️️️
Э. Пинту
82'
Желтая карточка
Д. Жуниор
77'
76'
Желтая карточка
Г. Василиу
Замена
М. Кухарчик
️️️️
Х. Оямаа
75'
56'
ГОЛ! 0:1!
Г. Сангой
Пас отдал
Роберто
Желтая карточка
Э. Пинту
37'
Желтая карточка
В. Скаба
24'
24'
Пенальти не реализован!
Г. Сангой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
84
Войцех Скаба
ВР
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
22
Досса Жуниор
ЦЗ
3
Томаш Йодловиц
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
23
Элиу Пинту
ОП
32
Мирослав Радович
ЦП
21
Ивица Врдоляк
ЦП
13
Владимир Двалишвили
ЦФ
19
Михал Жиро
ЦФ
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Аполлон
23
Исли Хиди
ВР
55
Христос Карипидис
ЦЗ
13
Давид Рохас Мена
ЦЗ
88
Гиоргос Василиу
ЦЗ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
54
Рашид Амдани
ОП
14
Камиль Мерием
ЦП
16
Маркос Гульон
ЦП
9
Роберто
ЦФ
10
Гастон Сангой
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
Легия
93
Оливер Венчатек
ВР
17
Томаш Бржишки
ЦЗ
39
Матеуш Цихоцки
ЦЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
23
Даниэль Лукасик
ЦП
14
Доминик Фурман
ЦП
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Аполлон
83
Бруну Вале
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
27
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
28
Мариос Стиляну
ЦЗ
8
Штефан Григоре
ЦП
14
Алекс Константину
ЦФ
92
Даниэль Хэйбер
ЦФ
4-1-2-3
84
Скаба
31
Вавржиняк
3
Йодловиц
52
Ржежничак
22
Жуниор
23
Пинту
32
Радович
21
Врдоляк
8
Оямаа
19
Жиро
13
Двалишвили
4-1-2-3
23
Хиди
13
Мена
88
Василиу
30
Меркис
55
Карипидис
54
Амдани
14
Мерием
16
Гульон
13
Папулис
10
Сангой
9
Роберто
19
Жиро
17
Бржишки
17
Бржишки
19
Жиро
23
Пинту
14
Фурман
14
Фурман
23
Пинту
8
Оямаа
18
Кухарчик
18
Кухарчик
8
Оямаа
10
Сангой
14
Константину
14
Константину
10
Сангой
88
Василиу
21
Катала
21
Катала
88
Василиу
Остались в запасе
Легия
Аполлон
93
Оливер Венчатек
ВР
39
Матеуш Цихоцки
ЦЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
23
Даниэль Лукасик
ЦП
Главный тренер
Ян Урбан
8
Штефан Григоре
ЦП
27
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
92
Даниэль Хэйбер
ЦФ
83
Бруну Вале
ВР
28
Мариос Стиляну
ЦЗ
Главный тренер
Христакис Христофору
Остались в запасе
93
Оливер Венчатек
ВР
39
Матеуш Цихоцки
ЦЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
23
Даниэль Лукасик
ЦП
Остались в запасе
8
Штефан Григоре
ЦП
27
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
92
Даниэль Хэйбер
ЦФ
83
Бруну Вале
ВР
28
Мариос Стиляну
ЦЗ
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Христакис Христофору
Статистика матча Легия - Аполлон
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
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Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
- : -
22.11.2026
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1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Красава ЕНИ
0 : 0
10.10.2026
Аполлон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Войска Польского
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