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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Легия
Лацио - Легия: обзор матча 19 сентября 2013
Лацио
19.09.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, группа J, 1 тур
1 : 0
Завершен
Легия
53'
Эрнанес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Легия
Замена
С. Лулич
️️️️
Эрнанес
75'
Замена
Д. Новаретти
️️️️
Б. Кейта
74'
70'
Замена
Т. Йодловиц
️️️️
И. Врдоляк
Замена
К. Ледесма
️️️️
Эдерсон
70'
68'
Замена
М. Кухарчик
️️️️
М. Сагановски
Желтая карточка
М. Сиани
65'
ГОЛ! 1:0!
Эрнанес
Пас отдал
Б. Кейта
53'
Желтая карточка
Эдерсон
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Легия
84
Войцех Скаба
ВР
17
Томаш Бржишки
ЦЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
22
Досса Жуниор
ЦЗ
14
Доминик Фурман
ЦП
32
Мирослав Радович
ЦП
21
Ивица Врдоляк
ЦП
9
Марек Сагановски
ЦФ
20
Якуб Косецки
ЦФ
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
25
Лука Крекко
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Легия
93
Оливер Венчатек
ВР
3
Томаш Йодловиц
ЦЗ
23
Элиу Пинту
ОП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
13
Владимир Двалишвили
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
19
Михал Жиро
ЦФ
4-4-2
22
Маркетти
27
Цана
39
Каванда
13
Сиани
25
Конко
10
Эдерсон
15
Гонсалес
12
Онази
10
Эрнанес
10
Флоккари
17
Кейта
4-3-3
84
Скаба
28
Брож
52
Ржежничак
22
Жуниор
17
Бржишки
14
Фурман
32
Радович
21
Врдоляк
8
Оямаа
20
Косецки
9
Сагановски
17
Кейта
6
Новаретти
6
Новаретти
17
Кейта
10
Эрнанес
19
Лулич
19
Лулич
10
Эрнанес
10
Эдерсон
24
Ледесма
24
Ледесма
10
Эдерсон
21
Врдоляк
3
Йодловиц
3
Йодловиц
21
Врдоляк
9
Сагановски
18
Кухарчик
18
Кухарчик
9
Сагановски
Остались в запасе
Лацио
Легия
1
Этрит Бериша
ВР
87
Антонио Кандрева
ПП
25
Лука Крекко
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
93
Оливер Венчатек
ВР
23
Элиу Пинту
ОП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
13
Владимир Двалишвили
ЦФ
19
Михал Жиро
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
87
Антонио Кандрева
ПП
25
Лука Крекко
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Остались в запасе
93
Оливер Венчатек
ВР
23
Элиу Пинту
ОП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
13
Владимир Двалишвили
ЦФ
19
Михал Жиро
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Ян Урбан
Статистика матча Лацио - Легия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Информация о матче
Главный судья:
Кристин Якобссон
(Коупавогюр)
Стадион:
Олимпико
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