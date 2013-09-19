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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Генк
Динамо К - Генк: обзор матча 19 сентября 2013
Динамо К
19.09.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 1 тур
0 : 1
Завершен
Генк
62'
Ж. Горью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Генк
90'
+3
Желтая карточка
Л. Котелеш
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Камю
90'
+1
Замена
Э. Лимбомбе
️️️️
Ф. Камю
79'
Замена
С. Джозеф-Монроуз
️️️️
Й. Фоссен
Замена
О. Гусев
️️️️
Л. Аруна
72'
62'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Горью
Пас отдал
Ф. Камю
61'
Желтая карточка
Т. Буффель
Замена
Д. Мбокани
️️️️
Б. Идейе
56'
Желтая карточка
Д. Вида
46'
Замена
Р. Безус
️️️️
Ю. Бельханда
46'
31'
Замена
Ж. Горью
️️️️
И. М'Бойо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Генк
26
Ласло Котелеш
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Кара
ЦЗ
3
Дерик Чиманга
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
11
Халим Хиланд
ОП
7
Томас Буффель
ЦП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
23
Фабьен Камю
ЦП
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Генк
1
Кристоф ван Хаут
ВР
12
Жерон Симайс
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
17
Жульен Горью
ЦП
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
4-4-1-1
35
Коваль
14
Тремулинас
21
Вида
34
Хачериди
21
Данило Силва
17
Ленс
20
Бельханда
25
Аруна
5
Вукоевич
7
Ярмоленко
12
Идейе
4-1-3-2
26
Котелеш
16
Нгонгка
5
Кара
3
Чиманга
3
Кулибали
11
Хиланд
7
Буффель
2
Кумордзи
23
Камю
9
Фоссен
7
М'Бойо
20
Бельханда
90
Безус
90
Безус
20
Бельханда
25
Аруна
20
Гусев
20
Гусев
25
Аруна
12
Идейе
70
Мбокани
70
Мбокани
12
Идейе
9
Фоссен
28
Джозеф-Монроуз
28
Джозеф-Монроуз
9
Фоссен
23
Камю
77
Лимбомбе
77
Лимбомбе
23
Камю
7
М'Бойо
17
Горью
17
Горью
7
М'Бойо
Остались в запасе
Динамо К
Генк
1
Артур Рудько
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Олег Блохин
1
Кристоф ван Хаут
ВР
12
Жерон Симайс
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Остались в запасе
1
Кристоф ван Хаут
ВР
12
Жерон Симайс
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Главный тренер
Марио Бин
Статистика матча Динамо К - Генк
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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