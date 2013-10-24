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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фиорентина - Пандурий
Фиорентина - Пандурий: обзор матча 24 октября 2013
Фиорентина
24.10.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, группа E, 3 тур
3 : 0
Завершен
Пандурий
26'
Хоакин
34'
Ридер
69'
Х. Куадрадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Пандурий
88'
Желтая карточка
Н. Бреевелд
80'
Замена
Д. Дистефано
️️️️
Э. Перейра
76'
Желтая карточка
Д. Матулевичюс
Желтая карточка
Х. Куадрадо
73'
Замена
А. Аквилани
️️️️
Б. Валеро
73'
ГОЛ! 3:0!
Х. Куадрадо
Пас отдал
А. Яковенко
69'
Желтая карточка
М. Комппер
66'
Замена
Ф. Ронкалья
️️️️
Гонсало
64'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Ридер
60'
56'
Желтая карточка
П. Антон
Желтая карточка
М. Фернандес
48'
46'
Замена
А. Булейкэ
️️️️
А. Чюкур
46'
Замена
В. Никоарэ
️️️️
Алекс
ГОЛ! 2:0!
Ридер
34'
ГОЛ! 1:0!
Хоакин
Пас отдал
Гонсало
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
88
Марко Бакич
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
17
Хоакин
ПВ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Пандурий
33
Рэзван Станка
ВР
21
Эрико
ЦЗ
18
Богдан Унгурушан
ЦЗ
5
Параскевас Христу
ЦЗ
15
Марко Момчилович
ЦЗ
21
Никандро Бреевелд
ЦП
24
Эрик Перейра
ЦП
90
Алехандру Чюкур
ЦП
5
Пол Антон
ЦП
9
Алекс
ЦФ
99
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
Фиорентина
78
Густаво Мунуа
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Пандурий
80
Педру Минготе
ВР
3
Армандо Сипо
ЦЗ
6
Юлиан Мамеле
ЦЗ
7
Алин Булейкэ
ЦП
8
Калин Вирджил Кристя
ЦП
22
Давид Дистефано
ЦП
17
Виорел Никоарэ
ЦФ
4-4-1-1
33
Нето
3
Алонсо
5
Комппер
4
Томович
2
Гонсало
88
Бакич
14
Фернандес
6
Валеро
7
Яковенко
17
Хоакин
10
Ридер
4-4-2
33
Станка
18
Унгурушан
5
Христу
15
Момчилович
21
Эрико
24
Перейра
90
Чюкур
5
Антон
21
Бреевелд
99
Матулевичюс
9
Алекс
10
Ридер
7
Куадрадо
7
Куадрадо
10
Ридер
2
Гонсало
14
Ронкалья
14
Ронкалья
2
Гонсало
6
Валеро
20
Аквилани
20
Аквилани
6
Валеро
90
Чюкур
7
Булейкэ
7
Булейкэ
90
Чюкур
24
Перейра
22
Дистефано
22
Дистефано
24
Перейра
9
Алекс
17
Никоарэ
17
Никоарэ
9
Алекс
Остались в запасе
Фиорентина
Пандурий
78
Густаво Мунуа
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
3
Армандо Сипо
ЦЗ
6
Юлиан Мамеле
ЦЗ
8
Калин Вирджил Кристя
ЦП
80
Педру Минготе
ВР
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Остались в запасе
3
Армандо Сипо
ЦЗ
6
Юлиан Мамеле
ЦЗ
8
Калин Вирджил Кристя
ЦП
80
Педру Минготе
ВР
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Фиорентина - Пандурий
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Пандурий
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
2 : 1
04.08.2016
Пандурий
Лига Европы, 3 раунд
Пандурий
1 : 3
28.07.2016
Маккаби
Товарищеские матчи
Динамо
2 : 2
30.01.2016
Пандурий
Лига Европы, 6 тур
Пандурий
0 : 0
12.12.2013
Пасуш де Феррейра
Лига Европы, 5 тур
Днепр
4 : 1
29.11.2013
Пандурий
Информация о матче
Главный судья:
Мирослав Зелинка
(Шлапанице)
Стадион:
Артемио Франки
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