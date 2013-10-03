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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рубин - Зюлте-Варегем
Рубин - Зюлте-Варегем: обзор матча 03 октября 2013
Рубин
03.10.2013, четверг, 20:00
Лига Европы, группа D, 2 тур
4 : 0
Завершен
Зюлте-Варегем
59'
Ф. Дюплюс (АГ)
74'
Р. Еременко
80'
А. Рязанцев
87'
Б. Натхо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Зюлте-Варегем
ГОЛ! 4:0!
Б. Натхо
87'
83'
Замена
М. Н'Диай
️️️️
Т. Азар
81'
Желтая карточка
Т. Азар
ГОЛ! 3:0!
А. Рязанцев
Пас отдал
Б. Натхо
80'
Замена
Д. Торбинский
️️️️
Г. Карадениз
76'
Замена
К. Мавинга
️️️️
Р. Абышов
75'
ГОЛ! 2:0!
Р. Еременко
Пас отдал
Г. Карадениз
74'
71'
Замена
Р. Касерес
️️️️
Х. Хабибу
70'
Замена
И. Силла
️️️️
И. Конте
Желтая карточка
С. Навас
69'
Замена
А. Прудников
️️️️
Р. Мухаметшин
61'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Дюплюс
59'
25'
Желтая карточка
И. Конте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
15
Руслан Абышов
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
(К)
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
24
Карел Д'Ане
ЦЗ
19
Жуниор Маланда
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
(К)
ПЗ
11
Йенс Нассенс
ЛП
9
Торган Азар
ЛВ
22
Олафур Скуласон
ОП
24
Свен Кумс
ОП
15
Ибрахима Конте
ПП
10
Хабиб Хабибу
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Зюлте-Варегем
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
8
Карим Тарфи
ЦП
13
Мамату Н'Диай
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
15
Рафаэль Касерес
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
4-2-3-1
1
Рыжиков
15
Абышов
44
Навас
5
Маркано
23
Кузьмин
6
М'Вила
10
Натхо
61
Карадениз
26
Еременко
7
Рязанцев
23
Мухаметшин
4-2-2-1-1
1
Боссут
2
Де Фаув
24
Д'Ане
19
Маланда
18
Дюплюс
22
Скуласон
24
Кумс
15
Конте
11
Нассенс
9
Азар
10
Хабибу
15
Абышов
17
Мавинга
17
Мавинга
15
Абышов
61
Карадениз
6
Торбинский
6
Торбинский
61
Карадениз
23
Мухаметшин
89
Прудников
89
Прудников
23
Мухаметшин
10
Хабибу
15
Касерес
15
Касерес
10
Хабибу
9
Азар
13
Н'Диай
13
Н'Диай
9
Азар
15
Конте
26
Силла
26
Силла
15
Конте
Остались в запасе
Рубин
Зюлте-Варегем
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
10
Тео Бонгонда
ПВ
8
Карим Тарфи
ЦП
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
8
Карим Тарфи
ЦП
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Рубин - Зюлте-Варегем
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
Информация о матче
Главный судья:
Кристо Тохвер
(Таллинн)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 19:45 (прямая)
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