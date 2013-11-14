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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Понте-Прета
Гойас - Понте-Прета: обзор матча 14 ноября 2013
Гойас
14.11.2013, четверг, 01:30
Бразилия. Серия А, 34 тур
2 : 0
Завершен
Понте-Прета
Матч
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Таблица
Статистика матча Гойас - Понте-Прета
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0
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Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Понте-Прета
Бразилия. Серия А, 38 тур
Васко да Гама
2 : 1
03.12.2017
Понте-Прета
Бразилия. Серия А, 37 тур
Понте-Прета
2 : 3
26.11.2017
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
2 : 0
20.11.2017
Понте-Прета
Бразилия. Серия А, 35 тур
Понте-Прета
2 : 1
15.11.2017
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Коритиба
1 : 1
13.11.2017
Понте-Прета
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
Новости команд
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Гойас
Понте-Прета
Защитник клуба РПЛ перешел в команду бразильской Серии B
2025.01.10 10:57
Агент защитника «Ахмата» подтвердил интерес бразильского клуба к игроку
2025.01.07 13:12
Агент Соуто оценил вероятность перехода 21-летнего бразильца в ЦСКА зимой
2022.12.09 08:56
В «Гойасе» отреагировали на новость об интересе ЦСКА к Соуто
2022.08.18 17:54
ЦСКА может подписать 20-летнего бразильца Соуто
2022.08.18 16:49
Защитник клуба РПЛ перешел в команду бразильской Серии B
2025.01.10 10:57
Агент защитника «Ахмата» подтвердил интерес бразильского клуба к игроку
2025.01.07 13:12
Агент Соуто оценил вероятность перехода 21-летнего бразильца в ЦСКА зимой
2022.12.09 08:56
В «Гойасе» отреагировали на новость об интересе ЦСКА к Соуто
2022.08.18 17:54
ЦСКА может подписать 20-летнего бразильца Соуто
2022.08.18 16:49
Жо забил седьмой гол в 12 матчах чемпионата Бразилии
2017.07.09 07:15
5
Раванелли стал игроком «Ахмата»
2017.06.20 15:02
22
«Ахмат» может пополниться хавбеком «Понте-Преты» Раванелли
2017.06.13 23:22
8
ЦСКА интересуется 21-летним бразильцем Клайсоном
2017.02.12 13:03
19
«Наполи» объявил о подписании бразильского вингера за 515 тысяч
2017.01.13 00:45
2
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