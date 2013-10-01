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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Наполи
Арсенал - Наполи: обзор матча 01 октября 2013
Арсенал
01.10.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 2 тур
2 : 0
Завершен
Наполи
8'
М. Озил
15'
О. Жиру
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Наполи
Замена
Н. Монреаль
️️️️
А. Рэмзи
88'
83'
Замена
Ф. Фернандес
️️️️
Р. Альбиоль
77'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Х. Кальехон
Замена
Д. Уилшир
️️️️
Т. Росицки
63'
61'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Г. Пандев
ГОЛ! 2:0!
О. Жиру
Пас отдал
М. Озил
15'
ГОЛ! 1:0!
М. Озил
Пас отдал
А. Рэмзи
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
20
Матье Фламини
ОП
8
Микель Артета
(К)
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
10
Томаш Росицки
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
18
Камило Суньига
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
88
Гекхан Инлер
ОП
85
Валон Бехрами
ОП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
7
Хосе Кальехон
ПВ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Щесны
3
Гиббс
4
Мертезакер
6
Косиельни
3
Санья
20
Фламини
8
Артета
21
Рэмзи
10
Росицки
10
Озил
9
Жиру
4-2-1-2-1
25
Рейна
27
Место
39
Альбиоль
3
Бритос
18
Суньига
88
Инлер
85
Бехрами
17
Гамшик
7
Кальехон
10
Инсинье
21
Пандев
21
Рэмзи
18
Монреаль
18
Монреаль
21
Рэмзи
10
Росицки
10
Уилшир
10
Уилшир
10
Росицки
39
Альбиоль
6
Фернандес
6
Фернандес
39
Альбиоль
21
Пандев
10
Мертенс
10
Мертенс
21
Пандев
7
Кальехон
91
Сапата
91
Сапата
7
Кальехон
Остались в запасе
Арсенал
Наполи
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Рафаэль Кабрал
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Арсенал - Наполи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:30 (прямая)
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