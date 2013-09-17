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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Байер
Манчестер Юнайтед - Байер: обзор матча 17 сентября 2013
Манчестер Юнайтед
17.09.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 1 тур
4 : 2
Завершен
Байер
22'
У. Руни
59'
Р. ван Перси
70'
У. Руни
79'
Л. Валенсия
54'
С. Рольфес
88'
О. Топрак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Байер
88'
ГОЛ! 4:2!
О. Топрак
Замена
Чичарито
️️️️
У. Руни
84'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
М. Феллайни
80'
ГОЛ! 4:1!
Л. Валенсия
Пас отдал
У. Руни
79'
78'
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Ш. Кисслинг
78'
Замена
Р. Крузе
️️️️
С. Сэм
Замена
Э. Янг
️️️️
С. Кагава
71'
ГОЛ! 3:1!
У. Руни
Пас отдал
Д. Де Хеа
70'
64'
Замена
Л. Бендер
️️️️
Х. Сон
ГОЛ! 2:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
Л. Валенсия
59'
54'
ГОЛ! 1:1!
С. Рольфес
Пас отдал
Х. Сон
Желтая карточка
Р. ван Перси
38'
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
Пас отдал
П. Эвра
22'
19'
Желтая карточка
Ш. Райнарц
14'
Желтая карточка
Х. Сон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ПЗ
32
Уэйн Руни
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ОП
25
Маруан Феллайни
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
7
Штефан Райнарц
ОП
6
Симон Рольфес
(К)
ЦП
33
Сидней Сэм
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Байер
25
Андрес Палоп
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Роберто Хильберт
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
27
Эвра
5
Фердинанд
15
Видич
6
Смоллинг
16
Кэррик
25
Феллайни
32
Руни
10
Кагава
25
Валенсия
32
ван Перси
4-2-1-2-1
1
Лено
2
Донати
21
Топрак
4
Спахич
17
Бениш
23
Джан
7
Райнарц
6
Рольфес
33
Сэм
7
Сон
11
Кисслинг
10
Кагава
15
Янг
15
Янг
10
Кагава
25
Феллайни
8
Клеверли
8
Клеверли
25
Феллайни
32
Руни
14
Чичарито
14
Чичарито
32
Руни
7
Сон
8
Бендер
8
Бендер
7
Сон
11
Кисслинг
9
Дердийок
9
Дердийок
11
Кисслинг
33
Сэм
10
Крузе
10
Крузе
33
Сэм
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Байер
1
Андерс Линдегаард
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
25
Андрес Палоп
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Роберто Хильберт
ПП
Главный тренер
Сами Хююпя
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Роберто Хильберт
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Сами Хююпя
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Байер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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