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Судьи
Главный судья:
Бьорн Куйперс (Олдензал)

ПАОК - Шальке-04

27.08.2013, Вторник, 22:45 мск Салоники, стадион Тумба Лига чемпионов, 4 раунд , ответный матч ПАОК - Шальке-04
Первый матч: 1 - 1
Лига чемпионов (2013/2014)
4 раунд
первый матч		 21 августа, среда 22:45 Шальке-04 1:1 ПАОК
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