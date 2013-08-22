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Нымме Калью - Днепр
Нымме Калью - Днепр: обзор матча 22 августа 2013
Нымме Калью
22.08.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 3
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Днепр
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Матчи команд
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Левадия
2 : 2
07.11.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Нымме Калью
1 : 0
01.11.2026
Курессааре
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Пайде
0 : 2
28.10.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Нымме Юнайтед
3 : 0
17.10.2026
Нымме Калью
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Стадион:
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