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Судьи
Главный судья:
Данни Маккели (Дордрехт)

Спартак - Санкт-Галлен

29.08.2013, Четверг, 19:00 мск Химки, стадион Арена-Химки Трансляция: "Россия 2" 18:55 (прямая) Лига Европы, 4 раунд , ответный матч Спартак - Санкт-Галлен
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 22 августа, четверг 21:00 Санкт-Галлен 1:1 Спартак
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