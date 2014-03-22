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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Хаддерсфилд Таун
Блэкпул - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 22 марта 2014
Блэкпул
22.03.2014, суббота, 19:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
1 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
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Статистика матча Блэкпул - Хаддерсфилд Таун
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0
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0
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
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1 : 1
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24.10.2026
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Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
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0 : 0
14.11.2026
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Англия. Первая лига, 8 тур
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1 : 1
03.11.2026
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Англия. Первая лига, 13 тур
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24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
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