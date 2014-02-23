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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Торино
Ювентус - Торино: обзор матча 23 февраля 2014
Ювентус
23.02.2014, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 0
Завершен
Торино
30'
К. Тевес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Торино
90'
+2
Замена
М. Баша
️️️️
Я. Куртич
Замена
П. Освальдо
️️️️
К. Тевес
90'
+1
Замена
С. Падоин
️️️️
Ф. Льоренте
89'
85'
Замена
А. Фарнеруд
️️️️
О. Эль-Каддури
81'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
Ч. Бово
80'
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
Замена
К. Маркизио
️️️️
А. Видаль
74'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
63'
ГОЛ! 1:0!
К. Тевес
Пас отдал
К. Асамоа
30'
25'
Желтая карточка
Д. Паскуале
Желтая карточка
А. Видаль
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЛЗ
15
Камиль Глик
(К)
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЛП
7
Омар Эль-Каддури
ОП
26
Джиованни Паскуале
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Алессио Черчи
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Торино
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
3-1-4-2
1
Буффон
4
Касерес
19
Бонуччи
15
Барцальи
21
Пирло
27
Асамоа
23
Видаль
8
Погба
2
Лихтштайнер
32
Тевес
12
Льоренте
4-2-3-1
93
Паделли
36
Дармиан
15
Глик
83
Бово
24
Моретти
7
Эль-Каддури
26
Паскуале
7
Черчи
27
Куртич
5
Вивес
9
Иммобиле
23
Видаль
10
Маркизио
10
Маркизио
23
Видаль
12
Льоренте
19
Падоин
19
Падоин
12
Льоренте
32
Тевес
10
Освальдо
10
Освальдо
32
Тевес
27
Куртич
8
Баша
8
Баша
27
Куртич
7
Эль-Каддури
9
Фарнеруд
9
Фарнеруд
7
Эль-Каддури
83
Бово
69
Меджиорини
69
Меджиорини
83
Бово
Остались в запасе
Ювентус
Торино
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Ювентус - Торино
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 21:25 (прямая)
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