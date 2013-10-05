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Судьи
Главный судья:
Паоло Тальявенто (Терни)

Интер - Рома

05.10.2013, Суббота, 22:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: "НТВ ПЛЮС Спорт Онлайн" 22:40 (прямая) Италия. Серия А, 7 тур Интер - Рома
Италия. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
ответный матч		 17 апреля, среда 22:45 Интер 2:3 Рома
Италия. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
первый матч		 23 января, среда 23:45 Рома 2:1 Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
21 тур
20 января, воскресенье 23:45 Рома 1:1 Интер
2 тур
2 сентября, воскресенье 22:45 Интер 1:3 Рома
Италия. Серия А (2011/2012)
22 тур
5 февраля, воскресенье 18:00 Рома 4:0 Интер
3 тур
17 сентября, суббота 22:45 Интер 0:0 Рома
Италия. Серия А (2010/2011)
24 тур
6 февраля, воскресенье 22:45 Интер 5:3 Рома
5 тур
25 сентября, суббота 22:45 Рома 1:0 Интер
Суперкубок Италии 2010
Финал
21 августа, суббота 22:45 Интер 3:1 Рома
Италия. Кубок (2009/2010)
Финал
5 мая, среда 22:45 Интер 1:0 Рома
Италия. Серия А (2009/2010)
31 тур
27 марта, суббота 20:00 Рома 2:1 Интер
12 тур
8 ноября, воскресенье 22:45 Интер 1:1 Рома
Италия. Серия А (2008/2009)
26 тур
1 марта, воскресенье 22:30 Интер 3:3 Рома
7 тур
19 октября, воскресенье 22:30 Рома 0:4 Интер
Италия. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
21 января, среда 22:45 Интер 2:1 Рома
Суперкубок Италии 2008
Финал
24 августа, воскресенье 22:45 Интер 2:2
(6:5)п		 Рома
Италия. Серия А (2007/2008)
25 тур
27 февраля, среда 22:30 Интер 1:1 Рома
6 тур
29 сентября, суббота 20:00 Рома 1:4 Интер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 33 3 2 80:23 +57 102
2. Рома 38 26 7 5 72:25 +47 85
3. Наполи 38 23 9 6 77:39 +38 78
4. Фиорентина 38 19 8 11 65:44 +21 65
5. Интер 38 15 15 8 62:39 +23 60
6. Парма 38 15 13 10 58:46 +12 58
7. Торино 38 15 12 11 58:48 +10 57
8. Милан 38 16 9 13 57:49 +8 57
9. Лацио 38 15 11 12 54:54 0 56
10. Верона 38 16 6 16 62:68 -6 54
11. Аталанта 38 15 5 18 43:51 -8 50
12. Сампдория 38 12 9 17 48:62 -14 45
13. Удинезе 38 12 8 18 46:57 -11 44
14. Дженоа 38 11 11 16 41:50 -9 44
15. Кальяри 38 9 12 17 34:53 -19 39
16. Кьево 38 10 6 22 34:54 -20 36
17. Сассуоло 38 9 7 22 43:72 -29 34
18. Катания 38 8 8 22 34:66 -32 32
19. Болонья 38 5 14 19 28:58 -30 29
20. Ливорно 38 6 7 25 39:77 -38 25
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