Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Ювентус
Торино - Ювентус: обзор матча 29 сентября 2013
Торино
29.09.2013, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 6 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
54'
П. Погба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Ювентус
90'
+2
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
К. Тевес
Замена
А. Фарнеруд
️️️️
Д. Вивес
86'
Желтая карточка
Э. Моретти
81'
78'
Замена
М. Вучинич
️️️️
С. Джовинко
Желтая карточка
Д. Вивес
77'
74'
Замена
С. Падоин
️️️️
К. Асамоа
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
О. Эль-Каддури
68'
60'
Желтая карточка
К. Асамоа
54'
ГОЛ! 0:1!
П. Погба
Замена
С. Масиелло
️️️️
Г. Родригес
46'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
36'
25'
Желтая карточка
П. Погба
19'
Желтая карточка
К. Маркизио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Камиль Глик
(К)
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ЛП
4
Маттео Бриги
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
36
Маттео Дармиан
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Торино
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
16
Никола Белломо
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Ювентус
50
Леонардо Читти
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
3-5-2
93
Паделли
15
Глик
4
Родригес
24
Моретти
33
Д'Амброзио
4
Бриги
5
Вивес
7
Эль-Каддури
36
Дармиан
7
Черчи
9
Иммобиле
3-5-2
1
Буффон
14
Кьеллини
19
Бонуччи
15
Барцальи
2
Лихтштайнер
10
Маркизио
23
Видаль
8
Погба
27
Асамоа
32
Тевес
21
Джовинко
4
Родригес
32
Масиелло
32
Масиелло
4
Родригес
5
Вивес
9
Фарнеруд
9
Фарнеруд
5
Вивес
7
Эль-Каддури
69
Меджиорини
69
Меджиорини
7
Эль-Каддури
27
Асамоа
19
Падоин
19
Падоин
27
Асамоа
32
Тевес
27
Квальярелла
27
Квальярелла
32
Тевес
21
Джовинко
9
Вучинич
9
Вучинич
21
Джовинко
Остались в запасе
Торино
Ювентус
23
Лис Гомис
ВР
16
Никола Белломо
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
50
Леонардо Читти
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
16
Никола Белломо
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
Остались в запасе
50
Леонардо Читти
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Торино - Ювентус
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 14:25 (прямая)
Новости команд
Все
Торино
Ювентус
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+