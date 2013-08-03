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Англия. Чемпионшип
Донкастер Роверс - Блэкпул
Донкастер Роверс - Блэкпул: обзор матча 03 августа 2013
Донкастер Роверс
03.08.2013, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 3
Завершен
Блэкпул
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Статистика матча Донкастер Роверс - Блэкпул
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0
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Желтые карточки
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