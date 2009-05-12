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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Карлсруэ - Ганновер-96
Карлсруэ - Ганновер-96: обзор матча 12 мая 2009
Карлсруэ
12.05.2009, вторник, 22:00
Германия. Бундеслига, 32 тур
2 : 3
Завершен
Ганновер-96
11'
А. Иашвили
32'
Л. Штиндль
42'
С. Пинту
45'
М. Форсселл
64'
Х. Балич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карлсруэ - Ганновер-96
Замена
И. Штайнер
️️️️
С. Пинту
Желтая карточка
М. Франц
Замена
Э. Капллани
️️️️
М. Энгельхардт
ГОЛ! 2:3!
Х. Балич
ГОЛ! 2:2!
М. Форсселл
ГОЛ! 2:1!
С. Пинту
Желтая карточка
С. Пинту
Замена
П. Херманн
️️️️
Я. Шлаудрафф
ГОЛ! 2:0!
Л. Штиндль
Желтая карточка
Д. Дрпич
Желтая карточка
А. Герлиц
20'
ГОЛ! 1:0!
А. Иашвили
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлсруэ
14
Маркус Миллер
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
26
Дино Дрпич
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
20
Александр Иашвили
ЛП
4
Годфрид Адуобе
ЦП
22
Марко Энгельхардт
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
9
Себастьян Фрайс
ПП
16
Джошуа Кеннеди
ЦФ
Главный тренер
Эдмунд Беккер
Ганновер-96
0
Роберт Энке
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
0
Яцек Кшинувек
АП
17
Арнольд Брюггинк
ПП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Карлсруэ
29
Томас Унгер
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
17
Тимо Штаффелд
ЦП
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
10
Махир Саглик
ЦФ
7
Кристиан Тимм
ЦФ
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
5
Франк Фаренхорст
ЦЗ
18
Михаэль Тарнат
ЦЗ
19
Патрик Херманн
ЛП
21
Гаэтан Кребс
ЦП
24
Иржи Штайнер
ЦФ
4-4-1-1
14
Миллер
4
Айхнер
26
Дрпич
5
Франц
37
Герлиц
20
Иашвили
4
Адуобе
22
Энгельхардт
9
Фрайс
13
Штиндль
16
Кеннеди
2-4-1-2
0
Энке
19
Шульц
5
Эггиманн
17
Брюггинк
18
Пинту
5
Балич
34
Рауш
0
Кшинувек
18
Форсселл
13
Шлаудрафф
22
Энгельхардт
9
Капллани
9
Капллани
22
Энгельхардт
Шульц
5
Фаренхорст
5
Фаренхорст
Шульц
13
Шлаудрафф
19
Херманн
19
Херманн
13
Шлаудрафф
18
Пинту
24
Штайнер
24
Штайнер
18
Пинту
Остались в запасе
Карлсруэ
Ганновер-96
29
Томас Унгер
ВР
10
Махир Саглик
ЦФ
17
Тимо Штаффелд
ЦП
7
Кристиан Тимм
ЦФ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
Главный тренер
Эдмунд Беккер
21
Гаэтан Кребс
ЦП
25
Флориан Фромловиц
ВР
18
Михаэль Тарнат
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
29
Томас Унгер
ВР
10
Махир Саглик
ЦФ
17
Тимо Штаффелд
ЦП
7
Кристиан Тимм
ЦФ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
Остались в запасе
21
Гаэтан Кребс
ЦП
25
Флориан Фромловиц
ВР
18
Михаэль Тарнат
ЦЗ
Главный тренер
Эдмунд Беккер
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Карлсруэ - Ганновер-96
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
- : -
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Вилдпаркштадион
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