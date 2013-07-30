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Судьи
Главный судья:
Алон Йефет (Нетанья)

Нордшелланд - Зенит

30.07.2013, Вторник, 21:00 мск Фарум, стадион Фарум Парк Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол" 20:30 (прямая) Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч Нордшелланд - Зенит
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