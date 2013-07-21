Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Золотой кубок КОНКАКАФ
США - Сальвадор
США - Сальвадор: обзор матча 21 июля 2013
США
21.07.2013, воскресенье, 23:59
Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/4 финала
5 : 1
Завершен
Сальвадор
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча США - Сальвадор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Тихуана
0 : 0
10.07.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Лос-Анджелес
3 : 0
06.07.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 0
03.07.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
06.06.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 0
04.06.2026
Сальвадор
Новости команд
Все
США
Сальвадор
Почеттино расплакался на пресс-конференции после назначения в «МЮ»
13 ноября
9
Сборная США хочет пригласить Гвардиолу после ухода Почеттино в «МЮ»
11 ноября
3
Фердинанд предложил идеального тренера для «Манчестер Юнайтед»
11 ноября
«МЮ» договорился о назначении нового тренера – известна сумма компенсации
11 ноября
«Манчестер Юнайтед» определился с новым тренером, который будет спасать от вылета
11 ноября
2
Почеттино расплакался на пресс-конференции после назначения в «МЮ»
13 ноября
9
Сборная США хочет пригласить Гвардиолу после ухода Почеттино в «МЮ»
11 ноября
3
Фердинанд предложил идеального тренера для «Манчестер Юнайтед»
11 ноября
«МЮ» договорился о назначении нового тренера – известна сумма компенсации
11 ноября
«Манчестер Юнайтед» определился с новым тренером, который будет спасать от вылета
11 ноября
2
Катар – Сальвадор: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026
6 июня
Южная Корея – Сальвадор: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.65
3 июня
Сборная с 99-го места в рейтинге ФИФА готова сыграть с Россией
24 февраля
1
Кюрасао Адвоката и Суринам Абены – в лидерах отбора на ЧМ-2026, Ливай не попал на турнир, Угальде близок к вылету
2025.11.14 10:23
Прогноз на точный счет матча Канада – Сальвадор: Кубок КОНКАКАФ, 25 июня 2025
2025.06.24 10:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+