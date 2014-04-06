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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Высочина - Млада Болеслав
Высочина - Млада Болеслав: обзор матча 06 апреля 2014
Высочина
06.04.2014, воскресенье, 19:00
Чехия. Гамбринус лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Млада Болеслав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Высочина - Млада Болеслав
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Высочина
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Высочина
0 : 2
26.05.2018
Карвина
Чехия. Синот Лига, 29 тур
Зброевка
0 : 0
19.05.2018
Высочина
Чехия. Синот Лига, 28 тур
Высочина
0 : 1
11.05.2018
Спарта
Чехия. Синот Лига, 27 тур
Слован
1 : 3
05.05.2018
Высочина
Чехия. Синот Лига, 26 тур
Высочина
0 : 0
27.04.2018
Млада Болеслав
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
- : -
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 0
14.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Стадион в Жираскове улицы
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