Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Высочина - Теплице
Высочина - Теплице: обзор матча 14 марта 2014
Высочина
14.03.2014, пятница, 23:00
Чехия. Гамбринус лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Теплице
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Высочина - Теплице
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Высочина
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Высочина
0 : 2
26.05.2018
Карвина
Чехия. Синот Лига, 29 тур
Зброевка
0 : 0
19.05.2018
Высочина
Чехия. Синот Лига, 28 тур
Высочина
0 : 1
11.05.2018
Спарта
Чехия. Синот Лига, 27 тур
Слован
1 : 3
05.05.2018
Высочина
Чехия. Синот Лига, 26 тур
Высочина
0 : 0
27.04.2018
Млада Болеслав
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
- : -
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Теплице
1 : 1
11.10.2026
Сигма
Информация о матче
Стадион:
Стадион в Жираскове улицы
Новости команд
Все
Высочина
Теплице
РПЛ сделала заявление по газону на стадионе «Фишт»: матч «Сочи» – «Спартак» могут перенести
2023.08.28 17:59
2
Левников на «Урал» – «Спартак» и другие судейские назначения на матчи 4-го тура РПЛ
2023.08.10 13:23
13
Зарема объяснила, почему ей неприятен Кокорин: «У него зенитовское и сочинское прошлое»
2022.12.06 13:25
8
Юсупов: «Кокорин и Дзюба будут вишенками на торте в «Сочи»
2022.11.09 13:39
6
Петербуржец Левников обслужит матч ЦСКА – «Рубин»
2022.03.16 20:53
1
РПЛ сделала заявление по газону на стадионе «Фишт»: матч «Сочи» – «Спартак» могут перенести
2023.08.28 17:59
2
Левников на «Урал» – «Спартак» и другие судейские назначения на матчи 4-го тура РПЛ
2023.08.10 13:23
13
Зарема объяснила, почему ей неприятен Кокорин: «У него зенитовское и сочинское прошлое»
2022.12.06 13:25
8
Юсупов: «Кокорин и Дзюба будут вишенками на торте в «Сочи»
2022.11.09 13:39
6
Петербуржец Левников обслужит матч ЦСКА – «Рубин»
2022.03.16 20:53
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+