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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Арминия - Герта
Арминия - Герта: обзор матча 06 февраля 2009
Арминия
06.02.2009, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Герта
40'
А. Вихнярек
14'
А. Воронин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арминия - Герта
Замена
В. Домовчийски
️️️️
П. Эберт
Замена
Д. Халфар
️️️️
О. Кирх
Желтая карточка
Т. Маркс
Замена
М. Бабич
️️️️
Раффаэл
Желтая карточка
Сисеро
Желтая карточка
Р. Кауф
Замена
Й. Кампер
️️️️
В. Мунтяну
ГОЛ! 1:1!
А. Вихнярек
Пас отдал
О. Кирх
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Воронин
Пас отдал
Я. Дробны
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
22
Деннис Айльхофф
ВР
2
Маркус Шулер
ЛЗ
6
Маркус Болльманн
ЦЗ
4
Андре Миятович
ЦЗ
31
Радим Кучера
ПЗ
30
Влад Мунтяну
ЛП
14
Торбен Маркс
ЦП
5
Рудигер Кауф
(К)
ЦП
10
Кристофер Катонго
АП
21
Оливер Кирх
ПП
18
Артур Вихнярек
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Герта
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Марк Штайн
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
16
Сисеро
ЦП
4
Йосип Шимунич
(К)
ЦП
20
Патрик Эберт
ПП
11
Раффаэл
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Арминия
1
Роуэн Фернандес
ВР
4
Нико Херциг
ЦЗ
8
Тобиас Рау
ЦЗ
28
Даниэль Халфар
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
17
Йонас Кампер
ЦФ
9
Берат Садик
ЦФ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
20
Родней
ЦЗ
0
Марко Бабич
ЦП
27
Амин Шермити
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
4-4-1-1
22
Айльхофф
2
Шулер
6
Болльманн
4
Миятович
31
Кучера
30
Мунтяну
14
Маркс
5
Кауф
21
Кирх
10
Катонго
18
Вихнярек
3-4-2
33
Дробны
4
Кака
5
фон Берген
2
Штайн
20
Эберт
16
Сисеро
4
Шимунич
8
Нику
0
Воронин
11
Раффаэл
21
Кирх
28
Халфар
28
Халфар
21
Кирх
30
Мунтяну
17
Кампер
17
Кампер
30
Мунтяну
11
Раффаэл
0
Бабич
0
Бабич
11
Раффаэл
27
Шермити
27
Шермити
20
Эберт
19
Домовчийски
19
Домовчийски
20
Эберт
Остались в запасе
Арминия
Герта
1
Роуэн Фернандес
ВР
4
Нико Херциг
ЦЗ
8
Тобиас Рау
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
30
Саша Бурхерт
ВР
20
Родней
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Роуэн Фернандес
ВР
4
Нико Херциг
ЦЗ
8
Тобиас Рау
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
9
Берат Садик
ЦФ
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
20
Родней
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Арминия - Герта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
- : -
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Бохум
0 : 1
11.10.2026
Арминия
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Шуко Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:25 (прямая)
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