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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Черноморец
Металлург - Черноморец: обзор матча 16 апреля 2014
Металлург
16.04.2014, среда, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
3 : 2
Завершен
Черноморец
31'
А. Мораес (П)
40'
В. Прийма
66'
А. Мораес
59'
Т. Окриашвили
81'
А. Гай (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Черноморец
Замена
Д. О'Ди
️️️️
Александре
90'
+2
Замена
Г. Казарян
️️️️
Н. Морозюк
89'
81'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
А. Гай
Желтая карточка
В. Чечер
75'
71'
Замена
А. Диденко
️️️️
А. Антонов
Замена
В. Полевой
️️️️
В. Пляцикас
67'
ГОЛ! 3:1!
А. Мораес
66'
59'
ГОЛ! 2:1!
Т. Окриашвили
56'
Замена
В. Аржанов
️️️️
К. Ковальчук
41'
Вторая желтая
П. Ковальчук
ГОЛ! 2:0!
В. Прийма
40'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Мораес
31'
30'
Замена
П. Ребенок
️️️️
О. Данченко
13'
Желтая карточка
П. Ковальчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
10
Джордже Лазич
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
14
Александре
ЦП
22
Василиос Пляцикас
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
30
Торнике Окриашвили
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
8
Геворг Казарян
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
31
Сергей Каретник
ПП
91
Венцислав Христов
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
61
Евгений Смирнов
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
4-4-1-1
79
Панькив
50
Болбат
4
Прийма
44
Чечер
31
Зотов
10
Лазич
14
Александре
22
Пляцикас
6
Морозюк
13
Макридис
18
Мораес
3-2-4-1
22
Безотосный
2
Ковальчук
4
Тейку
3
Лео Матос
22
Зубейко
77
Кутас
8
Ковальчук
94
Данченко
19
Гай
30
Окриашвили
69
Антонов
22
Пляцикас
14
Полевой
14
Полевой
22
Пляцикас
14
Александре
21
О'Ди
21
О'Ди
14
Александре
6
Морозюк
8
Казарян
8
Казарян
6
Морозюк
8
Ковальчук
17
Аржанов
17
Аржанов
8
Ковальчук
94
Данченко
82
Ребенок
82
Ребенок
94
Данченко
69
Антонов
9
Диденко
9
Диденко
69
Антонов
Остались в запасе
Металлург
Черноморец
13
Александр Бандура
ВР
20
Амаду Мутари
ПП
31
Сергей Каретник
ПП
91
Венцислав Христов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
61
Евгений Смирнов
ЦП
44
Евгений Паст
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
88
Ринар Валеев
ПП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
13
Александр Бандура
ВР
20
Амаду Мутари
ПП
31
Сергей Каретник
ПП
91
Венцислав Христов
ЦФ
Остались в запасе
61
Евгений Смирнов
ЦП
44
Евгений Паст
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
88
Ринар Валеев
ПП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Металлург - Черноморец
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Металлург
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