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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Днепр
Заря - Днепр: обзор матча 01 декабря 2013
Заря
01.12.2013, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Днепр
68'
Данило
73'
Данило
87'
Я. Боли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Днепр
Замена
М. Белый
️️️️
М. Малышев
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Любенович
90'
ГОЛ! 3:0!
Я. Боли
Пас отдал
Н. Каменюка
87'
Желтая карточка
Г. Ярмаш
85'
Замена
П. Худзик
️️️️
Данило
83'
80'
Вторая желтая
Е. Чеберячко
ГОЛ! 2:0!
Данило
Пас отдал
Ж. Любенович
73'
Замена
Ж. Любенович
️️️️
Д. Липартия
71'
69'
Замена
Н. Калинич
️️️️
И. Стринич
ГОЛ! 1:0!
Данило
68'
63'
Желтая карточка
А. Федецкий
Желтая карточка
В. Вернидуб
57'
44'
Желтая карточка
И. Стринич
33'
Желтая карточка
Е. Чеберячко
Желтая карточка
А. Грицай
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
35
Александр Грицай
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
99
Данило
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
20
Жулиано
АП
99
Матеус
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
8
Павел Мягков
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
7
Павел Худзик
ЛП
22
Желько Любенович
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
Днепр
91
Игорь Варцаба
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Сантини
15
Вернидуб
45
Гордиенко
16
Ярмаш
17
Малышев
35
Грицай
6
Каменюка
10
Хомченовский
99
Данило
10
Боли
13
Липартия
4-2-2-2
71
Бойко
5
Мандзюк
23
Стринич
14
Чеберячко
44
Федецкий
29
Ротань
23
Канкава
20
Жулиано
22
Коноплянка
11
Селезнев
99
Матеус
17
Малышев
29
Белый
29
Белый
17
Малышев
99
Данило
7
Худзик
7
Худзик
99
Данило
13
Липартия
22
Любенович
22
Любенович
13
Липартия
23
Стринич
9
Калинич
9
Калинич
23
Стринич
Остались в запасе
Заря
Днепр
12
Виталий Постранский
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
8
Павел Мягков
ЦЗ
11
Лаки Идахор
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
91
Игорь Варцаба
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
12
Виталий Постранский
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
8
Павел Мягков
ЦЗ
11
Лаки Идахор
ЦФ
Остались в запасе
91
Игорь Варцаба
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Заря - Днепр
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
Авангард
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