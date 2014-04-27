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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Кубань (мол)
Спартак М (мол) - Кубань (мол): обзор матча 27 апреля 2014
Спартак М (мол)
27.04.2014, воскресенье, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
0 : 2
Завершен
Кубань (мол)
45+1'
В. Лобкарев (П)
64'
Р. Салимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Кубань (мол)
90'
+2
Замена
О. Толмасов
️️️️
В. Пинчук
90'
Замена
К. Волчков
️️️️
Р. Каусаров
Желтая карточка
В. Бабаев
88'
87'
Замена
И. Запорожцев
️️️️
М. Уренья
Замена
В. Бабаев
️️️️
А. Святов
87'
80'
Замена
В. Чувилов
️️️️
В. Тюфяков
Замена
П. Глоба
️️️️
А. Самсонов
80'
77'
Вторая желтая
Ю. Завезен
75'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
Р. Салимов
71'
Замена
А. Секрет
️️️️
М. Лаук
67'
Желтая карточка
В. Пинчук
Замена
В. Кормишин
️️️️
С. Ахмаев
67'
64'
ГОЛ! 0:2!
Р. Салимов
57'
Желтая карточка
Ю. Завезен
Желтая карточка
В. Винниченко
54'
Желтая карточка
А. Федотов
45'
+1
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Лобкарев
43'
Желтая карточка
М. Лаук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
57
Вадим Аверкиев
ВР
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
19
Антон Федотов
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
47
Андрей Святов
ЦП
59
Максим Ермаков
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Алексей Мелешин
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
96
Руслан Каусаров
ЦП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
5
Роман Салимов
ПВ
11
Марко Уренья
ЦФ
Спартак М (мол)
81
Юрий Щербаков
ВР
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
21
Рагим Садыхов
ЦП
76
Павел Глоба
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
97
Владислав Кормишин
ЦФ
Кубань (мол)
45
Арсен Сиукаев
ВР
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
75
Олег Толмасов
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Виктор Чувилов
ОП
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
19
Антон Секрет
ЦФ
4-3-1-2
57
Аверкиев
40
Винниченко
96
Лихачев
44
Лисинков
19
Федотов
47
Святов
59
Ермаков
8
Самсонов
7
Бакаев
10
Федчук
27
Ахмаев
3-3-3-1
1
Байчора
24
Джамалутдинов
12
Пинчук
17
Тигиев
22
Завезен
89
Тюфяков
96
Каусаров
5
Салимов
52
Лобкарев
10
Лаук
11
Уренья
47
Святов
11
Бабаев
11
Бабаев
47
Святов
27
Ахмаев
97
Кормишин
97
Кормишин
27
Ахмаев
8
Самсонов
76
Глоба
76
Глоба
8
Самсонов
96
Каусаров
4
Волчков
4
Волчков
96
Каусаров
89
Тюфяков
8
Чувилов
8
Чувилов
89
Тюфяков
12
Пинчук
75
Толмасов
75
Толмасов
12
Пинчук
5
Салимов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
5
Салимов
11
Уренья
10
Запорожцев
10
Запорожцев
11
Уренья
10
Лаук
19
Секрет
19
Секрет
10
Лаук
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Кубань (мол)
21
Рагим Садыхов
ЦП
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
81
Юрий Щербаков
ВР
17
Игорь Коновалов
ЦП
Главный тренер
Алексей Мелешин
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
45
Арсен Сиукаев
ВР
Остались в запасе
21
Рагим Садыхов
ЦП
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
81
Юрий Щербаков
ВР
17
Игорь Коновалов
ЦП
Остались в запасе
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
45
Арсен Сиукаев
ВР
Главный тренер
Алексей Мелешин
Статистика матча Спартак М (мол) - Кубань (мол)
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кузнецов
(Иваново)
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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