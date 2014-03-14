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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Динамо (мол)
Кубань (мол) - Динамо (мол): обзор матча 14 марта 2014
Кубань (мол)
14.03.2014, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
0 : 3
Завершен
Динамо (мол)
20'
А. Ташаев (П)
25'
А. Максименко
56'
А. Гатагов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Динамо (мол)
Замена
Ю. Завезен
️️️️
Р. Каусаров
87'
Замена
Е. Рудковский
️️️️
Р. Салимов
75'
70'
Замена
А. Алтунин
️️️️
А. Катрич
Замена
Г. Тигиев
️️️️
Д. Якуба
67'
Замена
И. Пономарёв
️️️️
К. Кертанов
67'
64'
Желтая карточка
Д. Живоглядов
63'
Замена
А. Моргунов
️️️️
Р. Зобнин
60'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
В. Сарамутин
58'
Замена
А. Ильин
️️️️
А. Максименко
56'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
А. Гатагов
Замена
В. Тюфяков
️️️️
В. Лобкарев
55'
46'
Замена
И. Лещук
️️️️
А. Шунин
46'
Замена
А. Степанов
️️️️
Е. Данилкин
46'
Замена
А. Гатагов
️️️️
А. Ярмолицкий
Замена
А. Секрет
️️️️
М. Майрович
39'
33'
Желтая карточка
Е. Данилкин
Замена
Ю. Журавлев
️️️️
М. Лаук
30'
Красная карточка
В. Пинчук
27'
25'
ГОЛ! 0:2!
А. Максименко
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Ташаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
8
Виктор Чувилов
ОП
8
Денис Якуба
ОП
96
Руслан Каусаров
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
5
Роман Салимов
ПВ
52
Владимир Лобкарев
ПВ
10
Максим Майрович
ЦФ
Динамо (мол)
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
7
Моштаг Яхуби
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
96
Александр Максименко
ЦФ
Кубань (мол)
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
10
Егор Рудковский
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
19
Антон Секрет
ЦФ
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
91
Александр Степанов
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
97
Антон Алтунин
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
6
Максим Кузьмин
АП
2-2-1-3-2
1
Байчора
24
Джамалутдинов
12
Пинчук
8
Чувилов
8
Якуба
96
Каусаров
10
Лаук
18
Кертанов
52
Лобкарев
10
Майрович
5
Салимов
4-3-2-1
1
Шунин
27
Живоглядов
25
Ярмолицкий
15
Данилкин
18
Морозов
7
Яхуби
27
Сарамутин
47
Зобнин
88
Ташаев
77
Катрич
96
Максименко
5
Салимов
10
Рудковский
10
Рудковский
5
Салимов
18
Кертанов
78
Пономарёв
78
Пономарёв
18
Кертанов
52
Лобкарев
89
Тюфяков
89
Тюфяков
52
Лобкарев
10
Лаук
44
Журавлев
44
Журавлев
10
Лаук
8
Якуба
17
Тигиев
17
Тигиев
8
Якуба
96
Каусаров
22
Завезен
22
Завезен
96
Каусаров
10
Майрович
19
Секрет
19
Секрет
10
Майрович
47
Зобнин
14
Моргунов
14
Моргунов
47
Зобнин
77
Катрич
97
Алтунин
97
Алтунин
77
Катрич
96
Максименко
35
Ильин
35
Ильин
96
Максименко
15
Данилкин
91
Степанов
91
Степанов
15
Данилкин
27
Сарамутин
6
Кузьмин
6
Кузьмин
27
Сарамутин
1
Шунин
31
Лещук
31
Лещук
1
Шунин
25
Ярмолицкий
9
Гатагов
9
Гатагов
25
Ярмолицкий
Остались в запасе
Кубань (мол)
Динамо (мол)
Остались в запасе
Остались в запасе
Статистика матча Кубань (мол) - Динамо (мол)
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Василий Мирошниченко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Труд
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