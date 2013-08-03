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Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Спартак М (мол)
Кубань (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 03 августа 2013
Кубань (мол)
03.08.2013, суббота, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
1 : 1
Завершен
Спартак М (мол)
87'
М. Малыш
10'
А. Федчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Спартак М (мол)
Красная карточка
П. Петриашвили
90'
Замена
Д. Анучин
️️️️
Г. Тигиев
87'
ГОЛ! 1:1!
М. Малыш
87'
Замена
М. Малыш
️️️️
В. Тюфяков
80'
Замена
Т. Закиров
️️️️
Р. Каусаров
80'
Замена
М. Серегин
️️️️
К. Кертанов
71'
69'
Замена
С. Джамилов
️️️️
А. Святов
Замена
Ю. Журавлев
️️️️
Э. Чолакян
62'
56'
Замена
В. Пантелеев
️️️️
З. Бакаев
Замена
А. Сиукаев
️️️️
Э. Байчора
46'
43'
Желтая карточка
З. Бакаев
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Федчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
23
Эдуард Чолакян
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
5
Роман Салимов
ПВ
92
Паата Петриашвили
ЦФ
Спартак М (мол)
1
Илья Сухорученко
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
47
Андрей Святов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Пятницкий
Кубань (мол)
45
Арсен Сиукаев
ВР
93
Дмитрий Анучин
ЦЗ
64
Тимур Закиров
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
46
Вячеслав Калинкин
ЦП
17
Максим Малыш
АП
15
Максим Серегин
ЦФ
Спартак М (мол)
1
Антон Митрюшкин
ВР
19
Антон Федотов
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
88
Данила Буранов
ЦП
76
Павел Глоба
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
2-1-3-2-1
1
Байчора
17
Тигиев
12
Пинчук
8
Чувилов
89
Тюфяков
96
Каусаров
23
Чолакян
18
Кертанов
5
Салимов
92
Петриашвили
4-1-3-1-1
1
Сухорученко
71
Мастерной
40
Винниченко
96
Лихачев
44
Лисинков
94
Тимофеев
47
Святов
8
Самсонов
99
Гулиев
7
Бакаев
10
Федчук
17
Тигиев
93
Анучин
93
Анучин
17
Тигиев
18
Кертанов
15
Серегин
15
Серегин
18
Кертанов
96
Каусаров
64
Закиров
64
Закиров
96
Каусаров
89
Тюфяков
17
Малыш
17
Малыш
89
Тюфяков
23
Чолакян
44
Журавлев
44
Журавлев
23
Чолакян
1
Байчора
45
Сиукаев
45
Сиукаев
1
Байчора
47
Святов
7
Джамилов
7
Джамилов
47
Святов
7
Бакаев
83
Пантелеев
83
Пантелеев
7
Бакаев
Остались в запасе
Кубань (мол)
Спартак М (мол)
46
Вячеслав Калинкин
ЦП
88
Данила Буранов
ЦП
76
Павел Глоба
ЦП
19
Антон Федотов
ЦЗ
1
Антон Митрюшкин
ВР
Главный тренер
Андрей Пятницкий
Остались в запасе
46
Вячеслав Калинкин
ЦП
Остались в запасе
88
Данила Буранов
ЦП
76
Павел Глоба
ЦП
19
Антон Федотов
ЦЗ
1
Антон Митрюшкин
ВР
Главный тренер
Андрей Пятницкий
Статистика матча Кубань (мол) - Спартак М (мол)
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
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Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Фаустов
(Старый Оскол)
Стадион:
Труд
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