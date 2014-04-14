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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Мордовия
Балтика - Мордовия: обзор матча 14 апреля 2014
Балтика
14.04.2014, понедельник, 20:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
2 : 0
Завершен
Мордовия
45+1'
А. Зюзинс
66'
Д. Сысуев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Мордовия
90'
+3
Вторая желтая
М. Перендиа
90'
+3
Желтая карточка
М. Перендиа
Замена
В. Запрудских
️️️️
Д. Стоцкий
89'
87'
Вторая желтая
Р. Нахушев
Замена
А. Минченков
️️️️
М. Вотинов
81'
74'
Желтая карточка
А. Иванов
74'
Желтая карточка
Р. Нахушев
72'
Замена
С. Ваганов
️️️️
М. Терентьев
Замена
М. Плопа
️️️️
А. Зюзинс
72'
Желтая карточка
А. Гацко
67'
ГОЛ! 2:0!
Д. Сысуев
66'
61'
Замена
М. Рогов
️️️️
И. Шитов
Желтая карточка
М. Вотинов
55'
46'
Замена
М. Терентьев
️️️️
М. Маркин
Замена
Д. Сысуев
️️️️
В. Каленкович
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Зюзинс
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
8
Григорий Чиркин
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
45
Максим Вотинов
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
12
Владимир Божович
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
37
Максим Терентьев
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
23
Сергей Ваганов
ЦП
3-2-3-2
1
Колинько
81
Зимулька
4
Овсиенко
23
Васильев
55
Крючков
89
Стоцкий
93
Каленкович
17
Зюзинс
8
Чиркин
15
Скавыш
45
Вотинов
4-3-3
1
Коченков
24
Шитов
55
Нахушев
40
Перендиа
12
Божович
8
Бобер
88
Иванов
9
Мухаметшин
48
Луценко
22
Самодин
93
Маркин
93
Каленкович
8
Сысуев
8
Сысуев
93
Каленкович
89
Стоцкий
68
Запрудских
68
Запрудских
89
Стоцкий
17
Зюзинс
3
Плопа
3
Плопа
17
Зюзинс
45
Вотинов
10
Минченков
10
Минченков
45
Вотинов
93
Маркин
37
Терентьев
37
Терентьев
93
Маркин
24
Шитов
31
Рогов
31
Рогов
24
Шитов
Терентьев
23
Ваганов
23
Ваганов
Терентьев
Остались в запасе
Балтика
Мордовия
22
Алексей Алексеев
ЦФ
88
Гиорги Шелия
ВР
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
1
Денис Шебанов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
22
Алексей Алексеев
ЦФ
88
Гиорги Шелия
ВР
17
Андрей Гацко
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Шебанов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Балтика - Мордовия
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Рушаков
(Архангельск)
Стадион:
Балтика
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